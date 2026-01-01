images
OffRoad ORT 18.8L пластиковый водонепроницаемый кейс с воздушным клапаном 448х345х121 мм

OffRoad ORT 18.8L пластиковый водонепроницаемый кейс с воздушным клапаном 448х345х121 мм

OffRoad
Артикул: OLE-1037

OffRoad ORT 18,8L – герметичный кейс. Изготовлен из высококачественного пластика АВС с классом защиты IP-67. Предназначен для защиты различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Оснащен специальным тефлоновым клапаном для выравнивания атмосферного давления. Кейс поставляется в комплекте с ложементом из вспененного полипропилена для формирования ячеек под требуемый размер прибора или оборудования. Объем 18,8 л.

Описание

Кейс оснащен ребрами жесткости для обеспечения дополнительной прочности и защиты от деформации. Фланцевое соединение с морозостойкой неопреновой прокладкой поддерживают его герметичность и дает возможность использовать при температурах от -40 градусов до +80 градусов. Износостойкие петли изготовлены из нержавеющей стали, что делает их более долговечными.

Замки-защелки надежно закрывают кейс и не позволяют ему открыться даже при сильных ударах и тряске. Отверстия-проушины с возможностью опломбирования или навесных замков исключают нежелательный доступ. Для переноски предусмотрена эргономичная и прочная ручка. Большие пластиковые кейсы оснащаются роликами. 

Технические характеристики:

  • влагозащищенность – IP-67
  • внешние размеры, мм – 479х415х150
  • внутренние размеры, мм – 448х345х121
  • объем, л – 18,8
  • материал – PP/ABS
  • вес, кг – 4,34

DGCASE 40-01 ударопрочный кейс 605х330х190 мм
DGCASE 40-01 ударопрочный кейс 605х330х190 мм
DGCASE 40-01 ударопрочный кейс 605х330х190 мм
Арт. DAN-1354
DGCASE 40-01 ударопрочный кейс 605х330х190 мм
Наличие
более 10 шт

DGCASE 40-01 - ударопрочный кейс, внешние габариты - 605х330х190 мм.

Герметичный кейс, обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками).

12 300 ₽
В корзину

