Think Tank Retrospective 7 V2.0 Black сумка для фотоаппарата

Сумка имеет привлекательный дизайн. Модель обеспечивает высокий уровень защиты вашему оборудованию и не выдают своей принадлежности к специализированным сумкам для перевозки дорогостоящей фототехники.
Она изготовлена из хлопчатобумажной ткани с полиуретановым и DWR покрытием.
Откидной клапан закрывает отсек для ценных вещей. Основной отсек закрывается на молнию и предоставляет быстрый верхний доступ к содержимому сумки.
Сбоку предусмотрен складной карман для бутылки с водой, мокрого зонта и т.п.
Внутреннее пространство сумки оснащено съемными дивайдерами, что позволит настроить его точно под размер вашего оборудования. Если удалить делители, то сумку можно использовать в повседневной жизни для личных вещей, книг, одежды и т.д.
Варианты ношения сумки - как портфель за верхнюю ручку или как сумку через плечо.
Комплектуется чехлом от дождя.
Характеристики:
- внешний размер - 34x24x18 см
- внутренний размер - 32x22x14 см
- материал - хлопок
- вес - 1,22 кг
- цвет - черный