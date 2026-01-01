Peak Design (BS-AS-1) The Everyday Messenger 15" Ash фотосумка
Peak Design
Артикул: DAN-6420

Фотосумка Peak Design (BS-AS-1) The Everyday Messenger 15" Ash.

Фотосумка предназначена для ношения фотокамеры с пристегнутым объективом, запасным объективом и необходимыми мелочами. Изготовлена из нейлонового полотна с двойным полипокрытием 400D, пропитанный DWR. Внешний размер - 43x30x18 см. Внутренний размер - 40x31,5x12,5 см. Вес - 1,3 кг. Цвет - серый.

Описание

Сумка имеет стильный, молодежный дизайн. Изготовлена из качественных материалов (внешний материал - нейлон) и конструктивно разработан так, чтобы надежно защитить перевозимое оборудование.

Эргономичная лямка легко подстраиваются под фигуру пользователя для идеальной посадки. Варианты ношения за ручку или через плечо.

На передней части расположены карманы органайзеры для размещения мелочей. Также предусмотрено крепление для штатива или монопода.

Отделение для фототехники снабжено съемными защитными делителями, которые позволяют точно настроить пространство под носимое оборудование. Делители можно извлечь и использовать сумку для личных вещей в повседневной жизни. 

В сумке предусмотрено отделение для ноутбука или планшета с диагональю 15 дюймов.

Характеристики:

  • материал -  нейлон 
  • внешний размер - 43x30x18 см
  • внутренний размер - 40x31,5x12,5 см
  • вес - 1,3 кг
  • цвет - серый

