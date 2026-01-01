Peak Design (BEDS-6-MN-2) The Everyday Sling 6L V2.0 Midnight фотосумка

Фотосумка Peak Design The Everyday Sling 6L V2.0 Midnight.
Сумка-слинг предназначен для ношения фотокамеры с пристегнутым объективом, запасным объективом и необходимыми мелочами. Изготовлена из нейлонового полотна с двойным полипокрытием 400D, пропитанный DWR. Внешний размер - 35x23,5x12 см. Внутренний размер - 28x21,3x7 см. Вес - 0,58 кг. Цвет - графитовый.
Сумка имеет стильный, молодежный дизайн. Изготовлена из качественных материалов (внешний материал - нейлон) и конструктивно разработан так, чтобы надежно защитить перевозимое оборудование.
Эргономичная лямка легко подстраиваются под фигуру пользователя для идеальной посадки. Варианты ношения на талии или через плечо.
На передней части расположены карманы органайзеры для размещения мелочей.
Отделение для фототехники снабжено съемными защитными делителями, которые позволяют точно настроить пространство под носимое оборудование. Делители можно извлечь и использовать сумку для личных вещей в повседневной жизни.
Характеристики:
