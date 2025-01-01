images
Peak Design
Артикул: MTG-1744

Peak Design Tech Pouch V2.0 Midnight вкладыш-чехол. 

Вкладыш-чехол является удобным акссесуаром который поможет упорядочить и безопасно перевезти всевозможные фотомелочи в дорожной сумке, рюкзаке или чемодане. Внутреннее пространство вкладыша разделено на несколько отсеков. Также предусмотрены несколько внутренний и один наружный карман.

Описание

Характеристики:

  • материал - нейлон
  • внешний размер - 24x15x10см
  • вес - 288г

Ошибка

