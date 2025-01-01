Peak Design (BTRD-65-BK-1) Travel Duffel 65L Black фотосумка. 

Описание

Удобная стильная фотосумка, в которой можно разместить не только фото- и видеооборудование, но и сопутствующие аксессуары, такие как запасные объективы, вспышка, зарядное устройство и т.д. Кроме основного отделения она имеет два внешних и четыре внутренних кармана.

Внутреннее пространство сумки может компоноваться с помощью съемных вставок-разделителей оптимизирую его под текущие потребности пользователя.

Кроме фототехники в сумке найдется достаточно места для личных вещей и документов.

Варианты ношения - за ручки, на ремне через плечо, а также после трансформации ручек как рюкзак за плечами.

Сумка изготовлена из нейлонового полотна с двойным полипокрытием 600D, пропитанным DWR. Днище из нейлона 900D.

Характеристики: