Peak Design (BTRD-65-BK-1) Travel Duffel 65L Black фотосумка.
Фотосумка для перевозки и хранения DSLR-камеры с объективами и другими необходимыми аксессуарами. Материал - нейлоновое полотно с двойным полипокрытием 600D, пропитанное DWR. Днище из нейлона 900D. Внутренний размер - 33x74x31 см. Вес - 1,3 кг. Цвет - черный.
Удобная стильная фотосумка, в которой можно разместить не только фото- и видеооборудование, но и сопутствующие аксессуары, такие как запасные объективы, вспышка, зарядное устройство и т.д. Кроме основного отделения она имеет два внешних и четыре внутренних кармана.
Внутреннее пространство сумки может компоноваться с помощью съемных вставок-разделителей оптимизирую его под текущие потребности пользователя.
Кроме фототехники в сумке найдется достаточно места для личных вещей и документов.
Варианты ношения - за ручки, на ремне через плечо, а также после трансформации ручек как рюкзак за плечами.
Сумка изготовлена из нейлонового полотна с двойным полипокрытием 600D, пропитанным DWR. Днище из нейлона 900D.
Характеристики:
