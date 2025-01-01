Артикул: MTG-1741

Peak Design (BTP-SG-2) Tech Pouch V2.0 Sage Green вкладыш-чехол.

Вкладыш-чехол является удобным акссесуаром который поможет упорядочить и безопасно перевезти всевозможные фотомелочи в дорожной сумке, рюкзаке или чемодане. Внутреннее пространство вкладыша разделено на несколько отсеков. Также предусмотрены несколько внутренний и один наружный карман.