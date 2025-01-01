images
images
images
images
Peak Design (BTP-SG-2) Tech Pouch V2.0 Sage Green вкладыш-чехол
Peak Design (BTP-SG-2) Tech Pouch V2.0 Sage Green вкладыш-чехол
Peak Design (BTP-SG-2) Tech Pouch V2.0 Sage Green вкладыш-чехол
Peak Design (BTP-SG-2) Tech Pouch V2.0 Sage Green вкладыш-чехол

Peak Design (BTP-SG-2) Tech Pouch V2.0 Sage Green вкладыш-чехол

Peak Design
Артикул: MTG-1741

Peak Design (BTP-SG-2) Tech Pouch V2.0 Sage Green вкладыш-чехол. 

Вкладыш-чехол является удобным акссесуаром который поможет упорядочить и безопасно перевезти всевозможные фотомелочи в дорожной сумке, рюкзаке или чемодане. Внутреннее пространство вкладыша разделено на несколько отсеков. Также предусмотрены несколько внутренний и один наружный карман.

Описание

Характеристики:

  • материал - нейлон
  • внешний размер - 24x15x10см
  • вес - 288г

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Что надеть на собеседование в модельное агентство или на кастинг
Что надеть на собеседование в модельное агентство или на кастинг
Настройка баланса белого для создания суперэффектов
Настройка баланса белого для создания суперэффектов
Сравнительный обзор софтбоксов для накамерных вспышек. Fotokvant SBF-5555 &amp; Aurora FireFly II
Сравнительный обзор софтбоксов для накамерных вспышек. Fotokvant SBF-5555 & Aurora FireFly II
Как превратить фотоаппарат в камеру для съемки видео
Как превратить фотоаппарат в камеру для съемки видео
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера