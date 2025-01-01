Peak Design (BEDT-15-BK-2) The Everyday Tote 15L V2.0 Black фотосумка. 

Описание

Широкое раскрытие верхней части обеспечивает более удобный доступ к внутренностям аксессуара. Внутреннее отделение также закрывается на водостойкую застежку-молнию, чтобы защитить вещи от промокания.

Разделители FlexFold обеспечивают настраиваемую организацию. Внутреннее отделение имеет внутренний эластичный карман для солнцезащитных очков и 13-дюймовый отсек для ноутбука.

Сумка имеет 2 ремня для переноски громоздких предметов с помощью системы CordHook (это расположенные на внешней части аксессуара точки крепления).

Peak Design Everyday Tote V2 выполнена из 100% переработанной нейлоновой ткани плотностью 400 денье с водотталкивающей пропиткой, двойным полиуретановым покрытием.

Основное отделение выполнено из материала, который совместим с липучками на разделителях. Таким образом, каждая точка внутреннего пространства может стать опорной для FlexFold. Если вам нужен полностью свободный карман, то разделители всегда можно вытащить.

Материал:

Знак одобрения bluesign - это значит, что рюкзак выполнен из экологичных материалов и не несет вреда окружающей среде

Дно сумки выполнено из водонепроницаемого нейлона плотностью 900 денье

Яркое внутреннее пространство серого цвета

Фурнитура выполнена из анодированного алюминия и нейлона, усиленного стекловолокном

Надежные и водостойкие молнии UltraZip

Кожаные элементы в цветах Bone и детали Hypalon в цвете Black.

Характеристики: