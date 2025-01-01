Москва
Peak Design (BEDT-15-BK-2) The Everyday Tote 15L V2.0 Black фотосумка.
Обновленная модель Everyday Tote v2 - это классическая большая сумка, дополненная продуманной функциональностью, которая обеспечивает практичную организацию и быстрый доступ к повседневным вещам или фотооборудованию. Внутренние размеры сумки: 38.1 cм x 35.1 cм x 14 cм. Вес - 1,02 кг. Объём: минимальный - 15 литров, максимальный - 20 литров.
Широкое раскрытие верхней части обеспечивает более удобный доступ к внутренностям аксессуара. Внутреннее отделение также закрывается на водостойкую застежку-молнию, чтобы защитить вещи от промокания.
Разделители FlexFold обеспечивают настраиваемую организацию. Внутреннее отделение имеет внутренний эластичный карман для солнцезащитных очков и 13-дюймовый отсек для ноутбука.
Сумка имеет 2 ремня для переноски громоздких предметов с помощью системы CordHook (это расположенные на внешней части аксессуара точки крепления).
Peak Design Everyday Tote V2 выполнена из 100% переработанной нейлоновой ткани плотностью 400 денье с водотталкивающей пропиткой, двойным полиуретановым покрытием.
Основное отделение выполнено из материала, который совместим с липучками на разделителях. Таким образом, каждая точка внутреннего пространства может стать опорной для FlexFold. Если вам нужен полностью свободный карман, то разделители всегда можно вытащить.
Материал:
Выполнена из 100% переработанной нейлоновой ткани плотностью 400 денье с водотталкивающей пропиткой, двойным полиуретановым покрытием
Знак одобрения bluesign - это значит, что рюкзак выполнен из экологичных материалов и не несет вреда окружающей среде
Дно сумки выполнено из водонепроницаемого нейлона плотностью 900 денье
Яркое внутреннее пространство серого цвета
Фурнитура выполнена из анодированного алюминия и нейлона, усиленного стекловолокном
Надежные и водостойкие молнии UltraZip
Кожаные элементы в цветах Bone и детали Hypalon в цвете Black.
Характеристики:
1. Сумка Peak Design Everyday Tote V2
2. Два разделителя FlexFold
3. Ремешок для ключей с креплением Anchor
4. Два ремня для внешней переноски вещей, совместимые с системой крючков CordHook, расположенных на фасаде аксессуара
5. Съёмный плечевой ремень
