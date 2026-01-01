Peak Design (BEDM-13-BK-2) The Everyday Messenger 13L V2.0 Black фотосумка
Peak Design (BEDM-13-BK-2) The Everyday Messenger 13L V2.0 Black фотосумка
Peak Design (BEDM-13-BK-2) The Everyday Messenger 13L V2.0 Black фотосумка
Peak Design (BEDM-13-BK-2) The Everyday Messenger 13L V2.0 Black фотосумка
Peak Design (BEDM-13-BK-2) The Everyday Messenger 13L V2.0 Black фотосумка
Peak Design (BEDM-13-BK-2) The Everyday Messenger 13L V2.0 Black фотосумка
Peak Design (BEDM-13-BK-2) The Everyday Messenger 13L V2.0 Black фотосумка

Peak Design (BEDM-13-BK-2) The Everyday Messenger 13L V2.0 Black фотосумка

Peak Design
Артикул: MTG-1732

Peak Design (BEDM-13-BK-2) The Everyday Messenger 13L V2.0 Black фотосумка. 

Everyday Messenger - это последняя версия сумки для повседневного ношения и переноски фотооборудования. Настраиваемые разделители FlexFold идеально подходят для хранения фотоаппарата, дрона и повседневного снаряжения. Специальные карманы для 13-дюймового ноутбука, планшета или документов, а также эластичные внутренние карманы для небольших предметов, таких как шнуры, батареи, бутылки с водой и тд. Объем - 13 л. Внешние размеры сумки: 39.5 cм x 19 cм x 36 cм. Вес - 1,21 кг. 

Описание

Основное отделение выполнено из материала, который совместим с липучками на разделителях. Таким образом, каждая точка внутреннего пространства может стать опорной для FlexFold. Если вам нужен полностью свободный карман, то разделители всегда можно вытащить. 

Внутренняя часть оснащена эластичными карманами для мелких предметов (карты памяти, аккумуляторы) и больших аксессуаров (бутылка воды, объектив). Два внешних кармана на молнии для кошелька, ключей и паспорта.

Сумка имеет карман для ноутбука и планшета до 13 дюймов, защищающий гаджет от механических повреждений. 2 ремня для переноски громоздких предметов с помощью системы CordHook (это расположенные на внешней части аксессуара точки крепления).

Сумка имеет рукав для крепления к ручкам чемоданов. Оснащёна мягкой верхней ручкой. Выполнена из 100% переработанной нейлоновой ткани плотностью 400 денье с водотталкивающей пропиткой, двойным полиуретановым покрытием. 

Характеристики:

  • Объём: минимальный - 13 литров, максимальный - 16 литров
  • Размеры кармана для ноутбука: 22.9 cм x 2.5 cм x 33 cм (вмещает, к примеру, Macbook Pro 13 дюймов)
  • Размеры кармана для планшета: 30.6 см x 22.1 см x 0.7 см (вмещает, к примеру, iPad Pro 12.9 дюймов)
  • Внешние размеры сумки в обычном состоянии (то есть когда замок закреплён на верхнем делении): 39.5 cм x 19 cм x 36 cм
  • Внешние размеры сумки при максимальном сокращении объема (то есть когда замок закреплён на самом нижнем делении): 39.5 cм x 19 cм x 29.8 cм
  • Внутренние размеры сумки в обычном состоянии: 31 cм x 9.5 cм x 35.3 cм
  • Внутренние размеры сумки при максимальном сокращении объема: 31 cм x 9.5 cм x 27.5 cм
  • Вес сумки без разделителей FlexFold: 1,01 кг
  • Вес сумки с разделителями FlexFold: 1,21 кг.

Комплектация

1. Сумка Peak Design Everyday Messenger 

2. Два разделителя FlexFold 

3. Ремешок для ключей с креплением Anchor 

4. Два ремня для внешней переноски вещей, совместимые с системой крючков CordHook, расположенных на фасаде аксессуара. 

