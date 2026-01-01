Peak Design (BEDM-13-AS-2) The Everyday Messenger 13L V2.0 Ash фотосумка. 

Основное отделение выполнено из материала, который совместим с липучками на разделителях. Таким образом, каждая точка внутреннего пространства может стать опорной для FlexFold. Если вам нужен полностью свободный карман, то разделители всегда можно вытащить.

Внутренняя часть оснащена эластичными карманами для мелких предметов (карты памяти, аккумуляторы) и больших аксессуаров (бутылка воды, объектив). Два внешних кармана на молнии для кошелька, ключей и паспорта.

Сумка имеет карман для ноутбука и планшета до 13 дюймов, защищающий гаджет от механических повреждений. 2 ремня для переноски громоздких предметов с помощью системы CordHook (это расположенные на внешней части аксессуара точки крепления).

Сумка имеет рукав для крепления к ручкам чемоданов. Оснащёна мягкой верхней ручкой. Выполнена из 100% переработанной нейлоновой ткани плотностью 400 денье с водотталкивающей пропиткой, двойным полиуретановым покрытием.

