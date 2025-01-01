images
Manfrotto MB SV-TW-35DV Diva 35 сумка для фотоаппарата серая

Manfrotto MB SV-TW-35DV Diva 35 сумка для фотоаппарата серая

Manfrotto
Manfrotto SV-TW-35DV Diva 35  – небольшая функциональная сумка серого цвета для хранения и транспортировки небольшого зеркального фотоаппарата, дополнительного объектива и вспышки. В отдельном внутреннем кармане предусмотрен мягкий съемный кофр со сменными перегородками. Он  закрывается на молнию и полностью защищает технику от ударов. Аксессуары и личные вещи можно убрать во внешние карманы.

Технические характеристики:
  • материал – текстиль серого цвета
  • внешние размеры, см – 32х18х15
  • внутренние размеры, см – 31x17x11
  • размер отделения для фотокамеры, см – 17х22х10
  • вес, кг – 0,67
  • вставка (антишок) для защиты фотокамеры от удара – да
  • отделение для личных вещей – да

