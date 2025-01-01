Manfrotto MB SV-TW-35DV Diva 35 сумка для фотоаппарата серая

Артикул: OLE-0757

Manfrotto SV-TW-35DV Diva 35 – небольшая функциональная сумка серого цвета для хранения и транспортировки небольшого зеркального фотоаппарата, дополнительного объектива и вспышки. В отдельном внутреннем кармане предусмотрен мягкий съемный кофр со сменными перегородками. Он закрывается на молнию и полностью защищает технику от ударов. Аксессуары и личные вещи можно убрать во внешние карманы.