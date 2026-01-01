images
Manfrotto MB SV-TW-15DV сумка для фотоаппарата Diva 15 серая

Manfrotto
Артикул: OLE-0851

Manfrotto SV-TW-15DV Diva 15 – многофункциональная сумка серого цвета для повседневного использования. Снабжена съемным жестким кофром, который закрывается на молнию и полностью защищает технику от ударов. Прекрасно подойдет для транспортировки беззеркальной фотокамеры с установленным объективом, дополнительного объектива, ноутбука с диагональю до 10", аксессуаров и личных вещей. 

Описание

Технические характеристики:

  • материал – текстиль серого цвета
  • внешние размеры, см – 38х31х16
  • внутренние размеры, см – 21,5x30x13,5
  • размер отделения для ноутбука, см – 25,5х21,5х1,5
  • размер отделения для фотокамеры, см – 12х14,5х9
  • вес, кг – 0,74
  • отделение для планшета – да
  • вставка (антишок) для защиты фотокамеры от удара – да
  • отделение для личных вещей – да

