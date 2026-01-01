Manfrotto MB SV-TW-15DV сумка для фотоаппарата Diva 15 серая

Артикул: OLE-0851

Manfrotto SV-TW-15DV Diva 15 – многофункциональная сумка серого цвета для повседневного использования. Снабжена съемным жестким кофром, который закрывается на молнию и полностью защищает технику от ударов. Прекрасно подойдет для транспортировки беззеркальной фотокамеры с установленным объективом, дополнительного объектива, ноутбука с диагональю до 10", аксессуаров и личных вещей.