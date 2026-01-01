Manfrotto MB SV-S-10BI Brio 10 рюкзак-слинг для фотоаппарата синий

Артикул: OLE-0752

Manfrotto SV-S-10BI Brio 10 – удобный и стильный рюкзак-слинг со съемным защитным кофром для фотокамеры. Прекрасно подойдет для хранения и транспортировки DSLR-камеры и беззеркальных камер со съемными объективами. Для ноутбука с диагональю 11" предусмотрен специальный отдельный карман.