Manfrotto MB SV-S-10BI Brio 10 рюкзак-слинг для фотоаппарата синий

Manfrotto
Артикул: OLE-0752

Manfrotto SV-S-10BI Brio 10 – удобный и стильный рюкзак-слинг со съемным защитным кофром для фотокамеры. Прекрасно подойдет для хранения и транспортировки DSLR-камеры и беззеркальных камер со съемными объективами. Для ноутбука с диагональю 11" предусмотрен специальный отдельный карман.

Описание

Технические характеристики:
  • материал – текстиль синего цвета
  • внешние размеры, см – 44х25х15
  • внутренние размеры, см – 36x23x14
  • размер отделения для ноутбука, см – 35х23х1,5
  • размер отделения для фотокамеры, см – 14,5х12х9
  • вес, кг – 0,74
  • отделение для планшета – да
  • вставка (антишок) для защиты фотокамеры от удара – да
  • отделение для личных вещей – да

