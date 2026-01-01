images
Manfrotto PL-CC-195 Pro Light Video 195 сумка для видеокамеры

Manfrotto PL-CC-195 Pro Light Video 195 сумка для видеокамеры

Manfrotto
Артикул: OLE-0735

Manfrotto PL-CC-195 Pro Light Video 195 – легкая и удобная сумка для видеокамер Canon XL-H1, JVC HD, а также для цифровой зеркальной фотокамеры с обвесом и личных вещей. Стенки и внутренние перегородки для высочайшего уровня защиты оборудования от внешних воздействий изготовлены из амортизирующей пены. Модель отличается эргономичным и интуитивно понятным дизайном. Серия сумок Pro-Light изготовлена из новейших инновационных материалов, что делает их легкими и прочными.

Описание

Технические характеристики:
  • материал – влагостойкий текстиль
  • внешние размеры, см – 64х34х31
  • внутренние размеры, см – 58x27x24
  • вес, кг – 2,15
  • совместимость с сумкой на колесах Manfrotto – да

Ошибка

