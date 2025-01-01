Manfrotto NX-SB-IIGY сумка наплечная для фотоаппарата NX II серая

Артикул: OLE-1264

Manfrotto NX-SB-IIGY – стильная компактная наплечная сумка серии NX II. Идеально подойдет для зеркальной камеры с установленным объективом и дополнительным объективом. Изготовлена из водостойкой ткани с системой защиты от ударов. Цвет – серый.