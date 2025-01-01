images
Manfrotto NX-SB-IIGY сумка наплечная для фотоаппарата NX II серая

Manfrotto NX-SB-IIGY сумка наплечная для фотоаппарата NX II серая

Manfrotto
Артикул: OLE-1264

Manfrotto NX-SB-IIGY – стильная компактная наплечная сумка серии NX II. Идеально подойдет для зеркальной камеры с установленным объективом и дополнительным объективом. Изготовлена из водостойкой ткани с системой защиты от ударов. Цвет – серый. 

Описание

Технические характеристики:

  • материал – текстиль
  • цвет – серый
  • внешние размеры, см – 23х19х11
  • внутренние размеры, см – 21х16х9
  • вес, кг – 0,290

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Система установки фонов для &quot;Идеального ремонта&quot;
Система установки фонов для "Идеального ремонта"
Лапки для моноподов. Сравнительный обзор
Лапки для моноподов. Сравнительный обзор
6 советов по съемке новорожденных
6 советов по съемке новорожденных
Что такое гистограмма. Просто об очень полезном инструменте
Что такое гистограмма. Просто об очень полезном инструменте
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера