Manfrotto NX-P-IBU чехол для фотоаппарата NX синий

Manfrotto
Артикул: OLE-1257

Manfrotto NX-P-IBU – чехол серии NX для камеры с установленным объективом. Изготовлен из прочного материала с противоударными стенками. Крепится на поясной ремень. Цвет – синий. 

Описание

Технические характеристики:

  • материал – текстиль
  • цвет – синий
  • внутренние размеры, см – 11,5х11,5х7
  • внешние размеры, см – 14х12,5Х10
  • вес, кг – 0,10

