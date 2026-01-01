Manfrotto MS-M-GR сумка для фотоаппарата Street CSC

Артикул: NVF-6867

Manfrotto MS-M-GR Street CSC – многофункциональная сумка для хранения и транспортировки фотокамер Sony A7 или Fujifilm X-T с объективами. Сумка оборудована съемными модульными разделителями для защиты фототехники. Убрав их имеется возможность использовать ее как повседневную. В верхней части сумки есть молния для быстрого доступа к содержимому. Также предусмотрено отделение для планшета и дополнительные карманы на молнии для мелких аксессуаров. Удобный плечевой ремень с мягкой накладкой обеспечит комфортную переноску.