images
images
images
images
images
images
Manfrotto MS-M-GR сумка для фотоаппарата Street CSC
Manfrotto MS-M-GR сумка для фотоаппарата Street CSC
Manfrotto MS-M-GR сумка для фотоаппарата Street CSC
Manfrotto MS-M-GR сумка для фотоаппарата Street CSC
Manfrotto MS-M-GR сумка для фотоаппарата Street CSC
Manfrotto MS-M-GR сумка для фотоаппарата Street CSC

Manfrotto MS-M-GR сумка для фотоаппарата Street CSC

Manfrotto
Артикул: NVF-6867

Manfrotto MS-M-GR Street CSC – многофункциональная сумка для хранения и транспортировки фотокамер Sony A7 или Fujifilm X-T с объективами. Сумка оборудована съемными модульными разделителями для защиты фототехники. Убрав их имеется возможность использовать ее как повседневную. В верхней части сумки есть молния для быстрого доступа к содержимому. Также предусмотрено отделение для планшета и дополнительные карманы на молнии для мелких аксессуаров. Удобный плечевой ремень с мягкой накладкой обеспечит комфортную переноску.

Описание

Характеристики:

  • внутренняя высота, см – 19
  • внутренняя длина, см – 34
  • внутренняя ширина, см – 11
  • внешние размеры – 25х36х15
  • водостойкая ткань – да
  • CPS Manfrotto (система защиты камеры от удара) – да
  • модульные разделители – да
  • вес, кг – 0,58

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

FST E-250 импульсная студийная вспышка
FST E-250 импульсная студийная вспышка
Эллиотт Эрвитт
Эллиотт Эрвитт
KingJoy F1008R штатив с наклонной колонной. Обзор
KingJoy F1008R штатив с наклонной колонной. Обзор
Фотосессия детей. 5 советов по съемке
Фотосессия детей. 5 советов по съемке
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера