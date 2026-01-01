Manfrotto MB MP-RL-70BB Professional 70 сумка для фотоаппарата на колесах

Артикул: OLE-0745

Manfrotto MP-RL-70BB Professional 70 – профессиональная сумка для хранения и транспортировки большого количества фототехники.

Ее размеры позволяют разместить две профессиональные DSLR-камеры, два объектива типа 70–200, 4–5 дополнительных объективов, две вспышки, ноутбук с диагональю 17", планшет и другие необходимые аксессуары. Стенки и внутренние перегородки для высочайшего уровня защиты оборудования от внешних воздействий изготовлены из амортизирующей пены. Модель отличается эргономичным и интуитивно понятным дизайном. Для удобства переноски сумка снабжена колесиками.