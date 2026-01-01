images
Manfrotto MB MP-RL-70BB Professional 70 сумка для фотоаппарата на колесах

Manfrotto
Артикул: OLE-0745

Manfrotto MP-RL-70BB Professional 70 – профессиональная сумка для хранения и транспортировки большого количества фототехники.

Ее размеры позволяют разместить две профессиональные DSLR-камеры, два объектива типа 70–200, 4–5 дополнительных объективов, две вспышки, ноутбук с диагональю 17", планшет и другие необходимые аксессуары. Стенки и внутренние перегородки для высочайшего уровня защиты оборудования от внешних воздействий изготовлены из амортизирующей пены. Модель отличается эргономичным и интуитивно понятным дизайном. Для удобства переноски сумка снабжена колесиками.

Описание

Для переноски штативов предусмотрены ремни внешнего крепления. От ударов защищает специально разработанная система CPS Manfrotto. Размер сумки соответствует большинству международных правил авиаперевозок (дополнительную информацию необходимо уточнять у перевозчиков!).
Для непредсказуемой погоды в комплекте идет чехол с двумя поверхностями: черной (защищает от дождя) и серебристой (защита от УФ-излучения).
 
Технические характеристики:
  • материал – влагостойкий текстиль
  • внешние размеры, см – 56х37,5х23
  • внутренние размеры, см – 50x32x21
  • размер отделения для ноутбука, см – 45х34х1
  • вес, кг – 4,77

