Manfrotto MB LF-WN-RP сумка для фотоаппарата Windsor Reporter
Manfrotto
Артикул: NVF-6872

Manfrotto MB LF-WN-RP – многофункциональная сумка Windsor Reporter предназначена для хранения и транспортировки зеркальной фотокамеры с объективом 24-70, дополнительного объектива 70-200 и стандартного объектива. Сумка оборудована съемными модульными разделителями для защиты фототехники. Убрав их имеется возможность использовать ее как повседневную. Сумка имеет множество карманов для небольших аксессуаров и вместительный боковой карман. В ней также предусмотрено отделение для 13'' ноутбука. Молния в верхней части обеспечивает быстрый доступ к содержимому, а кожаные ремни надежно зафиксируют небольшой штатив на ее внешней стороне.

 

Описание

Характеристики:

  • внутренняя высота, см – 26
  • внутренняя длина, см – 37
  • внутренняя ширина, см – 8
  • внешние размеры – 39х28х11,5
  • цвет – серый
  • соответствует стандарту ручной клади – да
  • водостойкая ткань   – да
  • вставка (анти-шок) – да
  • гибкие прокладки – да
  • модульные разделители – да
  • cps manfrotto (система защиты камеры от удара) – да
  • вес, г – 650

