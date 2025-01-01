Manfrotto MB LF-WN-RP сумка для фотоаппарата Windsor Reporter

Артикул: NVF-6872

Manfrotto MB LF-WN-RP – многофункциональная сумка Windsor Reporter предназначена для хранения и транспортировки зеркальной фотокамеры с объективом 24-70, дополнительного объектива 70-200 и стандартного объектива. Сумка оборудована съемными модульными разделителями для защиты фототехники. Убрав их имеется возможность использовать ее как повседневную. Сумка имеет множество карманов для небольших аксессуаров и вместительный боковой карман. В ней также предусмотрено отделение для 13'' ноутбука. Молния в верхней части обеспечивает быстрый доступ к содержимому, а кожаные ремни надежно зафиксируют небольшой штатив на ее внешней стороне.