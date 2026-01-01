Manfrotto MB MA-SB-A5 сумка для фотоаппарата Advanced Shoulder Bag A5

Артикул: OLE-1241

Manfrotto MA-SB-A5 Advanced Shoulder Bag A5 – компактная наплечная сумка. Подойдет для удобного размещения беззеркальной камеры с установленным объективом, дополнительного объектива и некоторых аксессуаров. Изготовлена из влагостойкой ткани с надежной защитой от механических повреждений. Для сильных осадков предусмотрен дополнительный чехол.