Manfrotto MB MA-SB-A5 сумка для фотоаппарата Advanced Shoulder Bag A5

Manfrotto MB MA-SB-A5 сумка для фотоаппарата Advanced Shoulder Bag A5

Manfrotto
Артикул: OLE-1241

Manfrotto MA-SB-A5 Advanced Shoulder Bag A5 – компактная наплечная сумка. Подойдет для удобного размещения беззеркальной камеры с установленным объективом, дополнительного объектива и некоторых аксессуаров. Изготовлена из влагостойкой ткани с надежной защитой от механических повреждений. Для сильных осадков предусмотрен дополнительный чехол.

