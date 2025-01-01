images
Manfrotto MB MA-MS-GY Advanced Pixi Messenger сумка для фотоаппарата серая
Manfrotto
Артикул: NVF-6419

Manfrotto MA-MS-GY Advanced Pixi Messenger – сумка для фотоаппарата и аксессуаров. Размер, см – 25х14х37. Цвет серый.

Описание

Компания Manfrotto представляет новую модель в коллекции сумок Advanced. В модели Pixi Messenger имеется внутренний карман для переноски штатива Pixi. Съемные мягкие разделители, разработанные с использованием Manfrotto Protection System, не только позволят удобно и эргономично расположить необходимое оборудование, но и надежно защитят вашу фотокамеру, объективы, вспышку и пр. В сумке предусмотрено специальное отделение для планшета, отделение для документов, личных вещей, так же имеется множество удобных карманов для различных аксессуаров. Молния в верхней части сумки обеспечивает быстрый и удобный доступ к содержимому. Сумка комплектуется регулируемым плечевым ремнем с удобной противоскользящей накладкой и фирменным дождевым чехлом.

Характеристики:

  • внутренняя высота, см – 22
  • внутренняя ширина, см – 11
  • внутренняя длина, см – 33
  • внешняя высота, см – 25
  • внешняя ширина, см – 14
  • внешняя длина, см – 37
  • цвет – серый 
  • соответствует стандарту ручной клади – да
  • водостойкая ткань – да
  • модульные разделители – да
  • защитный чехол от дождя – да
  • отделение для личных вещей – да

