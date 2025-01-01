Manfrotto MB MA-MS-GY Advanced Pixi Messenger сумка для фотоаппарата серая

Компания Manfrotto представляет новую модель в коллекции сумок Advanced. В модели Pixi Messenger имеется внутренний карман для переноски штатива Pixi. Съемные мягкие разделители, разработанные с использованием Manfrotto Protection System, не только позволят удобно и эргономично расположить необходимое оборудование, но и надежно защитят вашу фотокамеру, объективы, вспышку и пр. В сумке предусмотрено специальное отделение для планшета, отделение для документов, личных вещей, так же имеется множество удобных карманов для различных аксессуаров. Молния в верхней части сумки обеспечивает быстрый и удобный доступ к содержимому. Сумка комплектуется регулируемым плечевым ремнем с удобной противоскользящей накладкой и фирменным дождевым чехлом.

Характеристики: