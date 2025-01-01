images
GreenBean Guardian 03 сумка для фотоаппарата

GreenBean Guardian 03 сумка для фотоаппарата

GreenBean
Артикул: NVF-6053

GreenBean Guardian 03 – сумка для зеркальной камеры (Canon, Nikon, Sony, и др.) с 3–4 дополнительными объективами, вспышки, зарядного устройства и аксессуаров. Внутренний размер, мм – 250x150x190.

Описание

Сумка GreenBean Guardian 03, самая большая из серии, вмещает в себя зеркальную камеру с 3–4 дополнительными объективами, вспышку и аксессуары.

Упругий вспененный материал обшитый износоустойчивым нейлоном и вельветовое внутреннее покрытие защитит оборудование от климатических воздействий, царапин и повреждений.

Регулируемая по длине лямка с мягким наплечником и широкая ручка обеспечат комфортную эксплуатацию. Двухзамковая молния для быстрого доступа к содержимому. Сумка снабжена креплением для размещения на телескопической ручке чемодана или тележки.

Основной отсек для техники имеет регулируемые перегородки на липучках, благодаря этому пространство внутри рюкзака можно настроить под необходимое оборудование. Внутри расположены три кармана на липучках и большой карман на молнии, в них можно разместить карты памяти, батарейки, светофильтры и т. д.

С внешней стороны располагаются три кармана на молнии. В комплекте чехол от дождя.

Характеристики:

  • внешний материал – полиэстер
  • внутренний материал – полиэстер, вельвет
  • внешний размер, мм – 285x190x265
  • вес, кг – 0,76

С этим товаром покупают

-15 %
Falcon Eyes SH-17M держатель с поворотной головкой на клипсе
Арт. VBR-112
Falcon Eyes SH-17M держатель с поворотной головкой на клипсе
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 1 ч

Клипса Falcon Eyes SH-17M с шаровой головкой.

Винт 1/4 дюйма позволяет крепить фотоаппараты и аксессуары весом до 0,5 кг. Вес держателя - 0,35 кг.

790 ₽
670 ₽
В корзину
-20 %
Godox ThinkLite TT350N TTL вспышка накамерная для Nikon
Godox ThinkLite TT350N TTL вспышка накамерная для Nikon
Godox ThinkLite TT350N TTL вспышка накамерная для Nikon
Арт. DAN-2050
Godox ThinkLite TT350N TTL вспышка накамерная для Nikon
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 9 дн, 1 ч

Godox ThinkLite TT350N TTL вспышка накамерная для Nikon c высокоскоростной синхронизацией 2,4ГГц.

Используется с фотокамерами Nikon и поддерживает протокол TTL. Радиус действия 30 метров. Компактный и легкий корпус.

Режим ведущей и ведомой вспышки.

10 490 ₽
8 390 ₽
В корзину
QZSD Q530 штатив-монопод с шаровой головой макс высота 165 см
QZSD Q530 штатив-монопод с шаровой головой макс высота 165 см
QZSD Q530 штатив-монопод с шаровой головой макс высота 165 см
Арт. DAN-5903
QZSD Q530 штатив-монопод с шаровой головой макс высота 165 см
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Штатив QZSD Q530.

Штатив оснащен шаровой головой со съемной площадкой. Максимальная высота - 165 см, в сложенном состоянии - 45 см, нагрузка - до 5 кг. Вес - 1,85 кг. Рекомендуется для спортивной, репортажной фотосъемки, а также в качестве универсального штатив для фотографа.

7 870 ₽
В корзину
-15 %
GreenBean NP-F550 аккумулятор для светодиодного накамерного осветителя
GreenBean NP-F550 аккумулятор для светодиодного накамерного осветителя
Арт. DAN-6123
GreenBean NP-F550 аккумулятор для светодиодного накамерного осветителя
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 1 ч

Аккумулятор GreenBean NP-F550 для светодиодного накамерного осветителя.

Литий-ионный аккумулятор с адаптером типа SONY NP-F емкостью 3350 мАч. Благодаря встроенному контроллеру питания аккумулятор защищен от повреждения по причине перезаряда, глубокого разряда, перегрузки по току или короткого замыкания.

2 590 ₽
2 200 ₽
В корзину

