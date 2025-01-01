GreenBean Guardian 03 сумка для фотоаппарата

Клипса Falcon Eyes SH-17M с шаровой головкой.
Винт 1/4 дюйма позволяет крепить фотоаппараты и аксессуары весом до 0,5 кг. Вес держателя - 0,35 кг.
GreenBean Guardian 03 – сумка для зеркальной камеры (Canon, Nikon, Sony, и др.) с 3–4 дополнительными объективами, вспышки, зарядного устройства и аксессуаров. Внутренний размер, мм – 250x150x190.
Сумка GreenBean Guardian 03, самая большая из серии, вмещает в себя зеркальную камеру с 3–4 дополнительными объективами, вспышку и аксессуары.
Упругий вспененный материал обшитый износоустойчивым нейлоном и вельветовое внутреннее покрытие защитит оборудование от климатических воздействий, царапин и повреждений.
Регулируемая по длине лямка с мягким наплечником и широкая ручка обеспечат комфортную эксплуатацию. Двухзамковая молния для быстрого доступа к содержимому. Сумка снабжена креплением для размещения на телескопической ручке чемодана или тележки.
Основной отсек для техники имеет регулируемые перегородки на липучках, благодаря этому пространство внутри рюкзака можно настроить под необходимое оборудование. Внутри расположены три кармана на липучках и большой карман на молнии, в них можно разместить карты памяти, батарейки, светофильтры и т. д.
С внешней стороны располагаются три кармана на молнии. В комплекте чехол от дождя.
Характеристики:
Godox ThinkLite TT350N TTL вспышка накамерная для Nikon c высокоскоростной синхронизацией 2,4ГГц.
Используется с фотокамерами Nikon и поддерживает протокол TTL. Радиус действия 30 метров. Компактный и легкий корпус.
Режим ведущей и ведомой вспышки.
Штатив QZSD Q530.
Штатив оснащен шаровой головой со съемной площадкой. Максимальная высота - 165 см, в сложенном состоянии - 45 см, нагрузка - до 5 кг. Вес - 1,85 кг. Рекомендуется для спортивной, репортажной фотосъемки, а также в качестве универсального штатив для фотографа.
Аккумулятор GreenBean NP-F550 для светодиодного накамерного осветителя.
Литий-ионный аккумулятор с адаптером типа SONY NP-F емкостью 3350 мАч. Благодаря встроенному контроллеру питания аккумулятор защищен от повреждения по причине перезаряда, глубокого разряда, перегрузки по току или короткого замыкания.
