GreenBean Guardian 03 сумка для фотоаппарата

Описание

Сумка GreenBean Guardian 03, самая большая из серии, вмещает в себя зеркальную камеру с 3–4 дополнительными объективами, вспышку и аксессуары.

Упругий вспененный материал обшитый износоустойчивым нейлоном и вельветовое внутреннее покрытие защитит оборудование от климатических воздействий, царапин и повреждений.

Регулируемая по длине лямка с мягким наплечником и широкая ручка обеспечат комфортную эксплуатацию. Двухзамковая молния для быстрого доступа к содержимому. Сумка снабжена креплением для размещения на телескопической ручке чемодана или тележки.

Основной отсек для техники имеет регулируемые перегородки на липучках, благодаря этому пространство внутри рюкзака можно настроить под необходимое оборудование. Внутри расположены три кармана на липучках и большой карман на молнии, в них можно разместить карты памяти, батарейки, светофильтры и т. д.

С внешней стороны располагаются три кармана на молнии. В комплекте чехол от дождя.

Характеристики: