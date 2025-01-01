Fujimi Classic C7013 сумка 24x15x20 см

Артикул: NVF-5781

Fujimi Classic C7013 – модель сумки имеет городской стиль и современный дизайн. Изготовлена из качественных материалов. Плотная конструкция хорошо дополнена различными отделениями, что позволяет достать из сумки камеру легко и быстро. Размер 24х15х20 см. В комплекте поставляется чехол-защита от дождя.