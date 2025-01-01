Fujimi сумка для Nikon D малая 230х130х190

Москва
Fujimi сумка малая для Nikon D – размер 230х130х190 с настраиваемыми карманами внутреннего пространства и регулировкой панелей, которые позволяют разместить различные по размеру камеры и аксессуары.
Сумка изготовлена из 420 D ткани со специальной водостойкой пропиткой. Прослойка из пеноматериала с закрытыми ячейками призвана обеспечить защиту от падения или удара. Качественные быстроразъемные крепления обеспечивают дополнительную защиту. Сумка имеет передний карман на молнии и боковые карманы для различных аксессуаров.
