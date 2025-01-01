images
Fujimi сумка для Nikon D малая 230х130х190

Fujimi сумка для Nikon D малая 230х130х190

Fujimi
Артикул: NVF-5777

Fujimi сумка малая для Nikon D – размер 230х130х190 с настраиваемыми карманами внутреннего пространства и регулировкой панелей, которые позволяют разместить различные по размеру камеры и аксессуары.

Сумка изготовлена из 420 D ткани со специальной водостойкой пропиткой. Прослойка из пеноматериала с закрытыми ячейками призвана обеспечить защиту от падения или удара. Качественные быстроразъемные крепления обеспечивают дополнительную защиту. Сумка имеет передний карман на молнии и боковые карманы для различных аксессуаров.

Объективы. Быстро и по делу!
Секреты портретной съемки невесты. 3 совета по позированию на свадьбе
Bowens Gemini 500R studio flash kit studijas zibspuldzes
Где мы будем снимать видео? / Как стать youtube блогером
