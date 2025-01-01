Cullmann MADRID TWO Maxima 125+ black сумка для фотооборудования

Описание

Сумка для фотооборудования, выполненная в классическом стиле. Она отличается доступностью, универсальностью, и продуманной организацией. Данная модель обеспечит отличную защиту фотокамеры от разного рода внешнего воздействия, например, влаги и пыли, а также предотвратит появление царапин на вашем оборудовании. Внешние карманы позволят разложить мелкие аксессуары по своим местам. Сумка Cullmann Madrid Two Maxima 125+ имеет регулируемый ремень с накладкой, который обеспечивает амортизацию и комфорт даже во время длительного ношения. Надежная застежка гарантирует быстрый доступ к оборудованию, таким образом, вы всегда будете готовы сделать стоящий кадр.

Характеристики: