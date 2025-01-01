images
Cullmann MADRID TWO Maxima 125+ black сумка для фотооборудования
Cullmann
Артикул: NVF-6228

Cullmann MADRID TWO Maxima 125+ black – сумка для фото оборудования, высота внутреннего отделения, мм – 150, ширина, мм – 230, глубина, мм – 90, вес, г – 520.

Описание

Сумка для фотооборудования, выполненная в классическом стиле. Она отличается доступностью, универсальностью, и продуманной организацией. Данная модель обеспечит отличную защиту фотокамеры от разного рода внешнего воздействия, например, влаги и пыли, а также предотвратит появление царапин на вашем оборудовании. Внешние карманы позволят разложить мелкие аксессуары по своим местам. Сумка Cullmann Madrid Two Maxima 125+ имеет регулируемый ремень с накладкой, который обеспечивает амортизацию и комфорт даже во время длительного ношения. Надежная застежка гарантирует быстрый доступ к оборудованию, таким образом, вы всегда будете готовы сделать стоящий кадр.

Характеристики:

  • материал – текстиль
  • цвет – черный
  • размеры, мм – 90x230x150
  • вес, г – 520

С этим товаром покупают

Fujimi FBEN-EL15S аккумулятор 1900 mAh для цифровых фото- и видеокамер
Арт. DAN-1282
Fujimi FBEN-EL15S аккумулятор 1900 mAh для цифровых фото- и видеокамер
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Fujimi FBEN-EL15S - аккумулятор 1900 mAh для цифровых фото- и видеокамер.

Аккумулятор совместим с фото- и видеокамерами Nikon (подобный Nikon EN-EL15). Обладает быстрым процессом зарядки и отсутствием эффекта памяти, благодаря чему батарея восстанавливает работоспособность даже после глубокой разрядки. 

2 230 ₽
Видео

Profoto D1 500 Air (901024) фотовспышка импульсная студийная
Profoto D1 500 Air (901024) фотовспышка импульсная студийная
Видеообзор &quot;Светодиодная панель Phottix (81419) M200R RGB Light с аккумулятором и мини-штативом&quot;
Видеообзор "Светодиодная панель Phottix (81419) M200R RGB Light с аккумулятором и мини-штативом"
Разгрузочные ремни Fotokvant STL для одной или двух фотокамер. Обзор
Разгрузочные ремни Fotokvant STL для одной или двух фотокамер. Обзор
Новые модели сумок Fotokvant для фото- и видеотехники. Обзор Fotokvant BSN-04 и BSN-08
Новые модели сумок Fotokvant для фото- и видеотехники. Обзор Fotokvant BSN-04 и BSN-08
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

