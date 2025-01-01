images
Cullmann MADRID Maxima 330 сумка для фотооборудования
Cullmann MADRID Maxima 330 сумка для фотооборудования

Cullmann MADRID Maxima 330 сумка для фотооборудования

Cullmann
Артикул: OLE-0977

Cullmann MADRID Maxima 330 – удобная и практичная сумка из прочной водоотталкивающей ткани для размещения небольшой DSLR или CSC-камеры с объективами и аксессуарами.

Имеется отсек для планшета или ноутбука 13,3". Для переноски предусмотрен регулируемый плечевой ремень с широкой нескользящей накладкой для плеча. Внутренние размеры 30х22х10 см, вес – 550 г. 

Cullmann MADRID Maxima 330 сумка для фотооборудования

