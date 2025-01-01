images
images
Case Logic VNA210 сумка для ноутбука
Case Logic VNA210 сумка для ноутбука

Case Logic VNA210 сумка для ноутбука

Case Logic
Артикул: NVF-6585

Case Logic VNA210 – сумка предназначена для ноутбука, нетбук или iPad и обеспечивает удобное размещение всех необходимых аксессуаров. Размер, см – 30x7,1x23,1. 

Описание

Тонкий компактный кейс подходит для ноутбука с диагональю экрана 7-10.2" (также вмещает дополнительный батарейный блок), iPad и iPad2. В кармане Power Pocket на дне сумки можно аккуратно разместить длинные шнуры питания, которые больше не будут вам мешать. В переднем кармане Power Pocket найдется место для небольших аксессуаров (мыши, IPod, мобильного телефона и ручек).

Сумка также имеет отдельный отсек на молнии для документов, файловых папок или журналов и специальный кармашек для USB-накопителя. Регулируемый плечевой ремень и удобная плотно набитая ручка создают комфорт при длительном ношении.

Характеристики:

  • материал – нейлон (dobby nylon)
  • вес, кг – 0.27

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Видеоурок &quot;10 ошибок видеографа&quot;
Видеоурок "10 ошибок видеографа"
Вивьен Майер
Вивьен Майер
Видеообзор &quot;Декоративный свет и эффектное зонирование со светильниками LuceArte&quot;
Видеообзор "Декоративный свет и эффектное зонирование со светильниками LuceArte"
Видеообзор &quot;Петличный микрофон Phottix (99916) MC10 Lapel Microphone&quot;
Видеообзор "Петличный микрофон Phottix (99916) MC10 Lapel Microphone"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера