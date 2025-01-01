Case Logic VNA210 сумка для ноутбука

Описание

Тонкий компактный кейс подходит для ноутбука с диагональю экрана 7-10.2" (также вмещает дополнительный батарейный блок), iPad и iPad2. В кармане Power Pocket на дне сумки можно аккуратно разместить длинные шнуры питания, которые больше не будут вам мешать. В переднем кармане Power Pocket найдется место для небольших аксессуаров (мыши, IPod, мобильного телефона и ручек).

Сумка также имеет отдельный отсек на молнии для документов, файловых папок или журналов и специальный кармашек для USB-накопителя. Регулируемый плечевой ремень и удобная плотно набитая ручка создают комфорт при длительном ношении.

Характеристики: