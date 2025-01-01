Falcon Eyes PG-910 cумка-рюкзак для фотокамеры

Артикул: VBR-523

Falcon Eyes PG-910 – универсальная сумка-рюкзак для фотокамеры и дополнительного объектива. Изготовлено из плотного текстиля с защитой от воды. Имеется дополнительный внешний карман. Переноска может быть осуществлена за счет плечевого ремня.

Внутренние размеры (ВхШхД), см – 23,5х15х28.