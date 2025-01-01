images
Falcon Eyes Delta 400A (WB-9007) сумка для фотоаппарата

Falcon Eyes Delta 400A (WB-9007) сумка для фотоаппарата

Falcon Eyes
Артикул: VBR-521

Falcon Eyes Delta 400A (WB-9007) – удобная и прочная брезентовая сумка для зеркальной фото- или видеокамеры с объективом. Может вместиться, дополнительная память или аккумулятор, зарядное устройство, кабель и другие аксессуары.

Описание

Модель модульной системы с дивайдерами, которая позволяет формировать внутреннее пространство сумки в зависимости от фототехники. Регулируемые перегородки на липучках позволяют эффективно размещать необходимое оборудование и аксессуары. С внешней стороны сумки подкрышкой с защелкивающейся пряжкой, имеется карман с отсеками для мелких аксессуаров.

Дизайн и конструкция в стиле милитари гарантируют универсальность и долговечность использования. Основное отделение на молнии, обеспечивает быстрый доступ к содержимому и предотвращает попадание воды, песка и пыли. Сумка изготовлена из прочного износоустойчивого брезента и защищает оборудование от внешнего механического воздействия.

Основной особенностью данной модели является свободно вынимающийся жесткий внутренний каркас, что дает возможность использовать сумку в бытовых целях и использовать все внутреннее пространство, а также легко сушить и чистить сумку. Внутри сумка обшита велюром, это позволяет защищать технику от царапин.

Широкая лямка регулируется по длине и хорошо распределяет нагрузку на плечи. Специальная 3D-сетка обеспечивает пространство между спиной и сумкой, что гарантирует свободную циркуляцию воздуха и эффективную вентиляцию.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Софтбоксы для LED-панелей
Софтбоксы для LED-панелей
Как правильно настроить экспозицию вспышки для портретной фотосъемки на улице
Как правильно настроить экспозицию вспышки для портретной фотосъемки на улице
Хрустальные сферы для креативной фотографии. Профессиональный взгляд
Хрустальные сферы для креативной фотографии. Профессиональный взгляд
Фотобокс с подсветкой Simp Q Portable Photo Studio S
Фотобокс с подсветкой Simp Q Portable Photo Studio S
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера