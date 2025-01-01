Falcon Eyes Delta 400A (WB-9007) сумка для фотоаппарата

Описание

Модель модульной системы с дивайдерами, которая позволяет формировать внутреннее пространство сумки в зависимости от фототехники. Регулируемые перегородки на липучках позволяют эффективно размещать необходимое оборудование и аксессуары. С внешней стороны сумки подкрышкой с защелкивающейся пряжкой, имеется карман с отсеками для мелких аксессуаров.

Дизайн и конструкция в стиле милитари гарантируют универсальность и долговечность использования. Основное отделение на молнии, обеспечивает быстрый доступ к содержимому и предотвращает попадание воды, песка и пыли. Сумка изготовлена из прочного износоустойчивого брезента и защищает оборудование от внешнего механического воздействия.

Основной особенностью данной модели является свободно вынимающийся жесткий внутренний каркас, что дает возможность использовать сумку в бытовых целях и использовать все внутреннее пространство, а также легко сушить и чистить сумку. Внутри сумка обшита велюром, это позволяет защищать технику от царапин.

Широкая лямка регулируется по длине и хорошо распределяет нагрузку на плечи. Специальная 3D-сетка обеспечивает пространство между спиной и сумкой, что гарантирует свободную циркуляцию воздуха и эффективную вентиляцию.