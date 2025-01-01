images
Falcon Eyes Delta 300A (WB-9003) сумка для фототехники

Falcon Eyes
Артикул: VBR-520

Falcon Eyes Delta 300A (WB-9003) – удобная универсальная сумка, предназначена для хранения и транспортировки 2 фотоаппаратов с объективами, 6-8 дополнительных объективов, профессиональной вспышки, ноутбука. Также сумку удобно использовать для профессиональной видеокамеры с аксессуарами.

Изготовлена из брезента с грязе- водооталкивающей пропиткой, брызгозащитное исполнение. Модель оснащена нержавеющими замками и застежками.

Описание

Характеристики:

  • внутренний размер, мм – 430х230х230
  • внешний размер, мм – 470х310х300
  • вес, г – 2680

Ошибка

