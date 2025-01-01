Falcon Eyes Delta 300A (WB-9003) сумка для фототехники

Москва
Falcon Eyes Delta 300A (WB-9003) – удобная универсальная сумка, предназначена для хранения и транспортировки 2 фотоаппаратов с объективами, 6-8 дополнительных объективов, профессиональной вспышки, ноутбука. Также сумку удобно использовать для профессиональной видеокамеры с аксессуарами.
Изготовлена из брезента с грязе- водооталкивающей пропиткой, брызгозащитное исполнение. Модель оснащена нержавеющими замками и застежками.
Характеристики:
