Falcon Eyes Delta 300A (WB-9003) сумка для фототехники

Артикул: VBR-520

Falcon Eyes Delta 300A (WB-9003) – удобная универсальная сумка, предназначена для хранения и транспортировки 2 фотоаппаратов с объективами, 6-8 дополнительных объективов, профессиональной вспышки, ноутбука. Также сумку удобно использовать для профессиональной видеокамеры с аксессуарами.

Изготовлена из брезента с грязе- водооталкивающей пропиткой, брызгозащитное исполнение. Модель оснащена нержавеющими замками и застежками.