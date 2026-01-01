Think Tank Urban Approach 15 рюкзак для фотоаппарата

Рюкзак имеет стильный дизайн и не выдает своей принадлежности к специализированным моделям для дорогостоящего оборудования. Рюкзак изготовлен из качественных материалов (внешний материал - нейлон 1680D и 420D с двойным полиуретановым покрытием) и конструктивно разработан так, чтобы надежно защитить перевозимое оборудование.

Эргономичные перфорированные плечевые лямки легко подстраиваются под широкие или узкие плечи для идеальной посадки, а воздухопроницаемая спинка рюкзака гарантирует комфортное использование модели в любое время года. Нагрудный ремнь позволяет надежно зафиксировать рюкзак на туловище.

Конструктивно предусмотрено полное открытие рюкзака для удобного размещения оборудования. Отделение для фототехники снабжено съемными защитными делителями, которые позволяют точно настроить пространство под носимое оборудование. Делители можно извлечь и использовать рюкзак для личных вещей.

На внутренней крышке рюкзака расположен карман на молнии для плоских предметов, фильтров и проводов, карт памяти и т.п. По бокам предусмотрены два кармана для бутылки с водой и штатива.



Рюкзак комплектуется чехлом от дождя.

Характеристики: