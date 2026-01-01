Lowepro Flipside 500 AW II рюкзак черный

Основное отделение имеет защитную оболочку со съемными перегородками и предполагает размещение оборудования. Доступ к фотокамере и объективам предусмотрен только со стороны спинки рюкзака. Эта функция предохраняет кражу дорогостоящего оборудования. В верхней части основного отделения имеется небольшая сумочка на молнии для различных аксессуаров. С внутренней стороны крышки расположены карманы и отделение для ноутбука.
В центральной части рюкзака расположен отсек на молнии для планшета, документов, кошелька и небольших аксессуаров.
Рюкзак закрывается на молнии и надежные защелки-фастексы. Специальная форма замков позволяет легко открыть и закрыть рюкзак, не снимая перчаток.
Предусмотрено крепление штатива. Сбоку расположено два открытых кармана.
На спинке и плечевых лямки рюкзака дышащая ткань, которая обеспечивает комфортную переноску в любую погоду. Поясной и грудной ремни надежно зафиксируют рюкзак.
Модель выполнена в классическом черном цвете из прочного на разрыв и устойчивого к механическим воздействиям водоотталкивающего нейлона. Для сильных осадков рекомендуется использовать комплектный чехол от дождя.
Технические характеристики:
- внешний размер, см – 32х32,5х55
- отдел для фотооборудования, см - 30х19х48
- дополнительный отдел, см - 27х4х38
- отдел для планшета, см - 22,5х1х32
- отдел для ноутбука, см - 27х1,5х38
- цвет - черный
- вес, кг - 2,05