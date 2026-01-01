Peak Design (BEDB-20-BK-2) The Everyday Backpack 20L V2.0 Black рюкзак

Рюкзак Peak Design The Everyday Backpack 20L V2.0 Black.
Рюкзак предназначен для размещения фотокамер, объективов и других фотоаксессуаров. Изготовлен из нейлонового полотна с двойным полипокрытием 400D, пропитанный DWR. Имеет карман для ноутбука с диагональю 15 дюймов, планшета с диагональю 13 дюймов и крепление для штатива. Внешний размер - 56,5x30x21 см. Внутренний размер - 55х28,5х16 см. Вес - 1,7 кг. Цвет - черный.
Рюкзак имеет стильный минималистичный дизайн и не привлекает ненужного внимания: не выдает своей принадлежности к специализированным моделям для дорогостоящего оборудования. Вместе стем он изготовлен из качественных материалов и конструктивно разработан так, чтобы надежно защитить размещенное в нем оборудование.
Переноска рюкзака возможна в традиционном варианте на плечах и как сумку за боковую ручку.
Основное отделение снабжено съемными делителями, которые помогут организовать внутреннее пространство для максимально удобной транспортировки перевозимого оборудования. Также в рюкзаке предусмотрены карманы для хранения кабелей, фильтров, инструментов и других принадлежностей.
На внешних боковых панелях расположены карманы, в которых можно разместить бутылки с водой, а также закрепить монопод или штатив.
Кроме фототехники в рюкзаке предусмотрено место для личных вещей, документов, ноутбука с диагональю 15 дюймов, планшета с диагональю 13 дюймов.
Работай с цветом без бликов
Wansen