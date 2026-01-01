images
images
images
images
images
images
images
Peak Design (BTR-30-BK-1) Travel Backpack 30L Black рюкзак
Артикул: MTG-1736

Peak Design (BTR-30-BK-1) Travel Backpack 30L Black рюкзак. 

Peak Design Travel Backpack 30L - это уменьшенная версия Travel Backpack 45L, более удобная для повседневного использования, но все равно оптимальная для путешествий. Размеры рюкзака соответствуют требованиям, предъявляемым к ручной клади.

За сохранность вещей можно не беспокоиться - в рюкзаке интегрирован усиленный держатель багажной бирки, поэтому он вряд ли потеряется. На спинке расположена специальная лямка, которую можно продеть через ручку чемодана и, таким образом, снять с плеч и спины весь тяжелый груз. Внешние размеры (в расширенном состоянии): 53 см x 33 см x 20 см. Объем в расширенном состоянии - 33 л. 

Описание

Рюкзак включает одно основное объемное отделение и несколько внешних и внутренних карманов, в том числе отсек для ноутбука и планшета. Это значит только одно - одежда, девайсы и различные мелкие аксессуары будут на своем месте.

Контурные лямки не только мягко ложатся на плечи, но и подстраиваются под тип телосложения и особенности движения человека, обеспечивая постоянный комфорт. Все это благодаря специальным осевым точкам крепления лямок, фиксирующим рюкзак на спине таким образом, чтобы владельцу всегда было удобно.

Рюкзак выполнен из 100% переработанной нейлоновой ткани плотностью 400 денье с водостойкой пропиткой и двойным полипропиленовым слоем. Молнии также защитят содержимое от промокания.

Характеристики:

Размеры:

  • Внешние размеры (в стандартном состоянии): 53 см x 33 см x 18 см
  • Внешние размеры (в расширенном состоянии): 53 см x 33 см x 20 см
  • Внутренние размеры (в стандартном состоянии): 49 см x 36 см x 14 см
  • Внутренние размеры (в расширенном состоянии): 49 см x 36 см x 16 см    

Объем:

  • В стандартном состоянии - 27 л
  • В расширенном состоянии - 33 л

Вес: 1,44 кг
Размеры отделения для ноутбука: 40 см x 29.5 см x 4 см
Размеры слота для планшета: 24 см x 19 см x 1.5 см. 

Материал:

  • Внешний материал: 100% переработанная нейлоновая ткань плотностью 400 денье с водостойкой пропиткой и двойным полипропиленовым слоем
  • Подкладка на дне: водонепроницаемый нейлон плотностью 900 денье
  • Внутренний материал: подкладка серого цвета, на фоне которой хорошо видны все вещи
  • Фурнитура: анодированный алюминий и укрепленный стекловолокном нейлон
  • Молнии UltraZip водонепроницаемы и долговечны благодаря специальной износостойкой резьбе.

