Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Peak Design (BTR-30-BK-1) Travel Backpack 30L Black рюкзак.
Peak Design Travel Backpack 30L - это уменьшенная версия Travel Backpack 45L, более удобная для повседневного использования, но все равно оптимальная для путешествий. Размеры рюкзака соответствуют требованиям, предъявляемым к ручной клади.
За сохранность вещей можно не беспокоиться - в рюкзаке интегрирован усиленный держатель багажной бирки, поэтому он вряд ли потеряется. На спинке расположена специальная лямка, которую можно продеть через ручку чемодана и, таким образом, снять с плеч и спины весь тяжелый груз. Внешние размеры (в расширенном состоянии): 53 см x 33 см x 20 см. Объем в расширенном состоянии - 33 л.
Рюкзак включает одно основное объемное отделение и несколько внешних и внутренних карманов, в том числе отсек для ноутбука и планшета. Это значит только одно - одежда, девайсы и различные мелкие аксессуары будут на своем месте.
Контурные лямки не только мягко ложатся на плечи, но и подстраиваются под тип телосложения и особенности движения человека, обеспечивая постоянный комфорт. Все это благодаря специальным осевым точкам крепления лямок, фиксирующим рюкзак на спине таким образом, чтобы владельцу всегда было удобно.
Рюкзак выполнен из 100% переработанной нейлоновой ткани плотностью 400 денье с водостойкой пропиткой и двойным полипропиленовым слоем. Молнии также защитят содержимое от промокания.
Характеристики:
Размеры:
Объем:
Вес: 1,44 кг
Размеры отделения для ноутбука: 40 см x 29.5 см x 4 см
Размеры слота для планшета: 24 см x 19 см x 1.5 см.
Материал:
