images
images
images
images
images
images
images
images
Peak Design (BEDTP-20-BO-2) The Everyday Totepack 20L V2.0 Bone рюкзак
Peak Design
Артикул: MTG-1735

Peak Design (BEDTP-20-BO-2) The Everyday Totepack 20L V2.0 Bone рюкзак. 

Everyday Totepack имеет аккуратный внешний вид сумки, удобство и функциональность рюкзака, подходит для повседневного пользования и организации фотооборудования. Мягкие плечевые лямки легко складываются, оставляя вам прочные и комфортные ручки для переноски в "режиме сумки". Они скрепляются магнитной застёжкой, чтобы держаться вместе и облегчать процесс ношения. Внешние размеры сумки: 49 cм x 39.5 cм x 16 cм. Вес сумки с разделителями FlexFold: 1,25 кг.

Описание

Верхняя часть имеет широкое раскрытие, что обеспечивает легкую и удобную работу с внутренним пространством. Она закрывается магнитной застежкой, а также водонепроницаемой молнией, защищающей вещи от промокания. 

Имеется возможность доступа к основному отделению с двух сторон аксессуара благодаря "боковым крыльям" на застежке-молнии. Таким образом, если расположить разделители FlexFold горизонтально, перед вами окажется что-то наподобие шкафчика с полками. 

Everyday Totepack оснащён мягким карманом для ноутбука до 15 дюймов, защищающим гаджет от механических повреждений и отдельным отсеком для планшета до 13 дюймов. 

Сумка имеет 2 ремня для переноски громоздких предметов с помощью системы CordHook (это расположенные на внешней части аксессуара точки крепления). 

Peak Design Everyday Totepack выполнен из 100% переработанной нейлоновой ткани плотностью 400 денье с водоотталкивающей пропиткой, двойным полиуретановым покрытием.

Характеристики:

  • Объём: минимальный - 20 литров, максимальный - 25 литров
  • Размеры кармана для ноутбука: 38.1 cм x 25.4 cм x 2.5 cм (вмещает Macbook Pro 15 дюймов)
  • Размеры кармана для планшета: 30.6 см х 22.1 см х 0.7 см (вмещает iPad Pro 12.9 дюймов)
  • Внешние размеры сумки: 49 cм x 39.5 cм x 16 cм
  • Внутренние размеры сумки: 41.9 cм x 33 cм x 8.9 cм
  • Вес сумки без разделителей FlexFold: 1,05 кг
  • Вес сумки с разделителями FlexFold: 1,25 кг.

Материал:

  • Выполнена из 100% переработанной нейлоновой ткани плотностью 400 денье с водотталкивающей пропиткой, двойным полиуретановым покрытием 
  • Знак одобрения bluesign - это значит, что рюкзак выполнен из экологичных материалов и не несет вреда окружающей среде
  • Дно сумки выполнено из водонепроницаемого нейлона плотностью 900 денье 
  • Яркое внутреннее пространство серого цвета 
  • Фурнитура выполнена из анодированного алюминия и нейлона, усиленного стекловолокном 
  • Надежные и водостойкие молнии UltraZip 
  • Кожаные элементы в цветах Bone и детали Hypalon в цвете Black. 

Комплектация

1. Рюкзак-сумка Peak Design Everyday Totepack 

2. Два разделителя FlexFold

3. Ремешок для ключей с креплением Anchor 

4. Два ремня для внешней переноски вещей, совместимые с системой крючков CordHook, расположенных на фасаде аксессуара

Видео

Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod DIGI-1 и LifePod DIGI-2
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod DIGI-1 и LifePod DIGI-2
На что нужно обратить внимание при фотосъемке бутылки вина
На что нужно обратить внимание при фотосъемке бутылки вина
Хрустальные сферы для креативной фотографии. Профессиональный взгляд
Хрустальные сферы для креативной фотографии. Профессиональный взгляд
Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
