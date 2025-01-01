images
Peak Design (BEDTP-20-BK-2) The Everyday Totepack 20L V2.0 Black рюкзак
Peak Design
Артикул: MTG-1734

Peak Design (BEDTP-20-BK-2) The Everyday Totepack 20L V2.0 Black рюкзак. 

Everyday Totepack имеет аккуратный внешний вид сумки, удобство и функциональность рюкзака, подходит для повседневного пользования и организации фотооборудования. Мягкие плечевые лямки легко складываются, оставляя вам прочные и комфортные ручки для переноски в "режиме сумки". Они скрепляются магнитной застёжкой, чтобы держаться вместе и облегчать процесс ношения. Внешние размеры сумки: 49 cм x 39.5 cм x 16 cм. Вес сумки с разделителями FlexFold: 1,25 кг.

Описание

Верхняя часть имеет широкое раскрытие, что обеспечивает легкую и удобную работу с внутренним пространством. Она закрывается магнитной застежкой, а также водонепроницаемой молнией, защищающей вещи от промокания. 

Имеется возможность доступа к основному отделению с двух сторон аксессуара благодаря "боковым крыльям" на застежке-молнии. Таким образом, если расположить разделители FlexFold горизонтально, перед вами окажется что-то наподобие шкафчика с полками. 

Everyday Totepack оснащён мягким карманом для ноутбука до 15 дюймов, защищающим гаджет от механических повреждений и отдельным отсеком для планшета до 13 дюймов. 

Сумка имеет 2 ремня для переноски громоздких предметов с помощью системы CordHook (это расположенные на внешней части аксессуара точки крепления). 

Peak Design Everyday Totepack выполнен из 100% переработанной нейлоновой ткани плотностью 400 денье с водоотталкивающей пропиткой, двойным полиуретановым покрытием.

Характеристики:

  • Объём: минимальный - 20 литров, максимальный - 25 литров
  • Размеры кармана для ноутбука: 38.1 cм x 25.4 cм x 2.5 cм (вмещает Macbook Pro 15 дюймов)
  • Размеры кармана для планшета: 30.6 см х 22.1 см х 0.7 см (вмещает iPad Pro 12.9 дюймов)
  • Внешние размеры сумки: 49 cм x 39.5 cм x 16 cм
  • Внутренние размеры сумки: 41.9 cм x 33 cм x 8.9 cм
  • Вес сумки без разделителей FlexFold: 1,05 кг
  • Вес сумки с разделителями FlexFold: 1,25 кг.

Материал:

  • Выполнена из 100% переработанной нейлоновой ткани плотностью 400 денье с водотталкивающей пропиткой, двойным полиуретановым покрытием 
  • Знак одобрения bluesign - это значит, что рюкзак выполнен из экологичных материалов и не несет вреда окружающей среде
  • Дно сумки выполнено из водонепроницаемого нейлона плотностью 900 денье 
  • Яркое внутреннее пространство серого цвета 
  • Фурнитура выполнена из анодированного алюминия и нейлона, усиленного стекловолокном 
  • Надежные и водостойкие молнии UltraZip 
  • Кожаные элементы в цветах Bone и детали Hypalon в цвете Black. 

Комплектация

1. Рюкзак-сумка Peak Design Everyday Totepack 

2. Два разделителя FlexFold

3. Ремешок для ключей с креплением Anchor 

4. Два ремня для внешней переноски вещей, совместимые с системой крючков CordHook, расположенных на фасаде аксессуара 

