Peak Design (BEDTP-20-BK-2) The Everyday Totepack 20L V2.0 Black рюкзак. 

Описание

Верхняя часть имеет широкое раскрытие, что обеспечивает легкую и удобную работу с внутренним пространством. Она закрывается магнитной застежкой, а также водонепроницаемой молнией, защищающей вещи от промокания.

Имеется возможность доступа к основному отделению с двух сторон аксессуара благодаря "боковым крыльям" на застежке-молнии. Таким образом, если расположить разделители FlexFold горизонтально, перед вами окажется что-то наподобие шкафчика с полками.

Everyday Totepack оснащён мягким карманом для ноутбука до 15 дюймов, защищающим гаджет от механических повреждений и отдельным отсеком для планшета до 13 дюймов.

Сумка имеет 2 ремня для переноски громоздких предметов с помощью системы CordHook (это расположенные на внешней части аксессуара точки крепления).

Peak Design Everyday Totepack выполнен из 100% переработанной нейлоновой ткани плотностью 400 денье с водоотталкивающей пропиткой, двойным полиуретановым покрытием.

Характеристики:

Объём: минимальный - 20 литров, максимальный - 25 литров

Размеры кармана для ноутбука: 38.1 cм x 25.4 cм x 2.5 cм (вмещает Macbook Pro 15 дюймов)

Размеры кармана для планшета: 30.6 см х 22.1 см х 0.7 см (вмещает iPad Pro 12.9 дюймов)

Внешние размеры сумки: 49 cм x 39.5 cм x 16 cм

Внутренние размеры сумки: 41.9 cм x 33 cм x 8.9 cм

Вес сумки без разделителей FlexFold: 1,05 кг

Вес сумки с разделителями FlexFold: 1,25 кг.

Материал: