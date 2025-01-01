Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Peak Design (BEDTP-20-BK-2) The Everyday Totepack 20L V2.0 Black рюкзак.
Everyday Totepack имеет аккуратный внешний вид сумки, удобство и функциональность рюкзака, подходит для повседневного пользования и организации фотооборудования. Мягкие плечевые лямки легко складываются, оставляя вам прочные и комфортные ручки для переноски в "режиме сумки". Они скрепляются магнитной застёжкой, чтобы держаться вместе и облегчать процесс ношения. Внешние размеры сумки: 49 cм x 39.5 cм x 16 cм. Вес сумки с разделителями FlexFold: 1,25 кг.
Верхняя часть имеет широкое раскрытие, что обеспечивает легкую и удобную работу с внутренним пространством. Она закрывается магнитной застежкой, а также водонепроницаемой молнией, защищающей вещи от промокания.
Имеется возможность доступа к основному отделению с двух сторон аксессуара благодаря "боковым крыльям" на застежке-молнии. Таким образом, если расположить разделители FlexFold горизонтально, перед вами окажется что-то наподобие шкафчика с полками.
Everyday Totepack оснащён мягким карманом для ноутбука до 15 дюймов, защищающим гаджет от механических повреждений и отдельным отсеком для планшета до 13 дюймов.
Сумка имеет 2 ремня для переноски громоздких предметов с помощью системы CordHook (это расположенные на внешней части аксессуара точки крепления).
Peak Design Everyday Totepack выполнен из 100% переработанной нейлоновой ткани плотностью 400 денье с водоотталкивающей пропиткой, двойным полиуретановым покрытием.
Характеристики:
Материал:
1. Рюкзак-сумка Peak Design Everyday Totepack
2. Два разделителя FlexFold
3. Ремешок для ключей с креплением Anchor
4. Два ремня для внешней переноски вещей, совместимые с системой крючков CordHook, расположенных на фасаде аксессуара
