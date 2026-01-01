Peak Design (BEDBZ-20-MN-2) The Everyday Backpack Zip 20L V2.0 Midnight рюкзак.
Аккуратная эстетика Everyday Backpack Zip является визуально и функционально более простой версией культового повседневного рюкзака Everyday Backpack, что делает его идеальным для повседневной городской жизни или фотосъёмки. Доступ к внутреннему отделению Everyday Backpack Zip осуществляется как сверху, так и сбоку благодаря водонепроницаемой молнии-застежки, огибающей рюкзак на 270 градусов. Внешние размеры: 48 cм x 31.5 cм x 23.5 cм. Вес: 1,55 кг.
Внутренние настраиваемые разделители FlexFold сохраняют вещи организованными, защищенными и равномерно распределёнными по всему пространству.
Отдельный карман для ноутбука до 15 дюймов, а также различные внутренние накладные карманы для мелких предметов обеспечивают удобную организацию, позволяющую избежать хаоса.
Рюкзак выполнен из 100% переработанной нейлоновой ткани плотностью 400 денье с водотталкивающей пропиткой, двойным полиуретановым покрытием.
Громоздкие предметы можно закрепить на внешней части с помощью ремней системы CordHook. Расширяемые боковые карманы для бутылок с водой или штативов делают рюкзак еще более универсальным и вместительным.
С Peak Design Everyday Backpack Zip удобно путешествовать - он оснащён лямкой для крепления к ручке чемодана и удобной дышащей спинкой.
Характеристики:
Материал:
1. Рюкзак Peak Design Everyday Backpack Zip
2. Два разделителя FlexFold
3. Один фиксатор для лямок
4. Ремешок для ключей с креплением Anchor
5. Два ремня для внешней переноски вещей, совместимые с системой крючков CordHook, расположенных на фасаде аксессуара
