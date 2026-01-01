 Peak Design (BEDBZ-20-MN-2) The Everyday Backpack Zip 20L V2.0 Midnight рюкзак. 

Внутренние настраиваемые разделители FlexFold сохраняют вещи организованными, защищенными и равномерно распределёнными по всему пространству.

Отдельный карман для ноутбука до 15 дюймов, а также различные внутренние накладные карманы для мелких предметов обеспечивают удобную организацию, позволяющую избежать хаоса.

Рюкзак выполнен из 100% переработанной нейлоновой ткани плотностью 400 денье с водотталкивающей пропиткой, двойным полиуретановым покрытием.

Громоздкие предметы можно закрепить на внешней части с помощью ремней системы CordHook. Расширяемые боковые карманы для бутылок с водой или штативов делают рюкзак еще более универсальным и вместительным.

С Peak Design Everyday Backpack Zip удобно путешествовать - он оснащён лямкой для крепления к ручке чемодана и удобной дышащей спинкой.

Характеристики:

Объём: 20 литров



Размеры кармана для ноутбука: 38.1 cм x 25.4 cм x 2.5 cм (вмещает, к примеру, Macbook Pro 15 дюймов)



Размеры кармана для планшета: 30.6 cм x 22.1 cм x 0.7 cм (вмещает, к примеру, iPad Pro 12.9 дюймов)



Внешние размеры рюкзака: 48 cм x 31.5 cм x 23.5 cм



Внутренние размеры рюкзака: 45 cм x 28.5 cм x 20 cм



Вес рюкзака без разделителей FlexFold: 1,32 кг



Вес рюкзака с разделителями FlexFold: 1,55 кг.

