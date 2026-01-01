Peak Design (BEDBZ-20-MN-2) The Everyday Backpack Zip 20L V2.0 Midnight рюкзак
Peak Design (BEDBZ-20-MN-2) The Everyday Backpack Zip 20L V2.0 Midnight рюкзак
Peak Design (BEDBZ-20-MN-2) The Everyday Backpack Zip 20L V2.0 Midnight рюкзак
Peak Design (BEDBZ-20-MN-2) The Everyday Backpack Zip 20L V2.0 Midnight рюкзак
Peak Design (BEDBZ-20-MN-2) The Everyday Backpack Zip 20L V2.0 Midnight рюкзак
Peak Design (BEDBZ-20-MN-2) The Everyday Backpack Zip 20L V2.0 Midnight рюкзак
Peak Design (BEDBZ-20-MN-2) The Everyday Backpack Zip 20L V2.0 Midnight рюкзак
Peak Design (BEDBZ-20-MN-2) The Everyday Backpack Zip 20L V2.0 Midnight рюкзак
Peak Design (BEDBZ-20-MN-2) The Everyday Backpack Zip 20L V2.0 Midnight рюкзак

Peak Design (BEDBZ-20-MN-2) The Everyday Backpack Zip 20L V2.0 Midnight рюкзак

Peak Design
Артикул: MTG-1730

 Peak Design (BEDBZ-20-MN-2) The Everyday Backpack Zip 20L V2.0 Midnight рюкзак. 

Аккуратная эстетика Everyday Backpack Zip является визуально и функционально более простой версией культового повседневного рюкзака Everyday Backpack, что делает его идеальным для повседневной городской жизни или фотосъёмки. Доступ к внутреннему отделению Everyday Backpack Zip осуществляется как сверху, так и сбоку благодаря водонепроницаемой молнии-застежки, огибающей рюкзак на 270 градусов. Внешние размеры: 48 cм x 31.5 cм x 23.5 cм. Вес: 1,55 кг.

Описание

Внутренние настраиваемые разделители FlexFold сохраняют вещи организованными, защищенными и равномерно распределёнными по всему пространству. 

Отдельный карман для ноутбука до 15 дюймов, а также различные внутренние накладные карманы для мелких предметов обеспечивают удобную организацию, позволяющую избежать хаоса. 

Рюкзак выполнен из 100% переработанной нейлоновой ткани плотностью 400 денье с водотталкивающей пропиткой, двойным полиуретановым покрытием. 

Громоздкие предметы можно закрепить на внешней части с помощью ремней системы CordHook. Расширяемые боковые карманы для бутылок с водой или штативов делают рюкзак еще более универсальным и вместительным. 

С Peak Design Everyday Backpack Zip удобно путешествовать - он оснащён лямкой для крепления к ручке чемодана и удобной дышащей спинкой. 

Характеристики:

  • Объём: 20 литров
  • Размеры кармана для ноутбука: 38.1 cм x 25.4 cм x 2.5 cм (вмещает, к примеру, Macbook Pro 15 дюймов)
  • Размеры кармана для планшета: 30.6 cм x 22.1 cм x 0.7 cм (вмещает, к примеру, iPad Pro 12.9 дюймов)
  • Внешние размеры рюкзака: 48 cм x 31.5 cм x 23.5 cм
  • Внутренние размеры рюкзака: 45 cм x 28.5 cм x 20 cм
  • Вес рюкзака без разделителей FlexFold: 1,32 кг
  • Вес рюкзака с разделителями FlexFold: 1,55 кг. 

Материал: 

  • Выполнен из 100% переработанной нейлоновой ткани плотностью 400 денье с водотталкивающей пропиткой, двойным полиуретановым покрытием 
  • Знак одобрения bluesign - это значит, что рюкзак выполнен из экологичных материалов и не несет вреда окружающей среде
  • Дно рюкзака выполнено из водонепроницаемого нейлона плотностью 900 денье 
  • Яркое внутреннее пространство серого цвета 
  • Фурнитура выполнена из анодированного алюминия и нейлона, усиленного стекловолокном 
  • Надежные и водостойкие молнии UltraZip 
  • Кожаные элементы в цветах Bone, Ash, Midnight и детали Hypalon в цвете Black. 

Комплектация

1. Рюкзак Peak Design Everyday Backpack Zip

2. Два разделителя FlexFold 

3. Один фиксатор для лямок 

4. Ремешок для ключей с креплением Anchor 

5. Два ремня для внешней переноски вещей, совместимые с системой крючков CordHook, расположенных на фасаде аксессуара 

Fotokvant FLX - крепление для вашего смарт-оборудования. Обзор
