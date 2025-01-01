images
Manfrotto PL-PV-610 Pro Light Video Pro-V-610 рюкзак для фотоаппарата

Manfrotto
Артикул: OLE-0744

Manfrotto PL-PV-610 Pro Light Video Pro-V-610 профессиональный легкий рюкзак для хранения и транспортировки фототехники, ноутбука 17" и аксессуаров. Стенки и внутренние перегородки для высочайшего уровня защиты оборудования от внешних воздействий изготовлены из амортизирующей пены. Модель отличается эргономичным и интуитивно понятным дизайном. Для непредсказуемой погоды в комплекте идет чехол с двумя поверхностями: черной (защищает от дождя) и серебристой (защита от УФ-излучения).

К основному отделению возможен фронтальный доступ. Предусмотрен быстрый доступ к оборудованию сбоку и сверху. Отделение для ноутбука расположено на спинке. В передней части рюкзака размещен карман для переноски штатива. Плечевые лямки снабжены силиконовыми вставками, которые обеспечивают необходимую амортизацию. Спинка изготовлена с учетом анатомических особенностей осанки человека, поэтому длительная переноска рюкзака не доставляет неудобств. Серия Pro-Light изготовлена из новейших инновационных материалов, что делает рюкзак легким и прочным.
 
Технические характеристики:
  • материал – влагостойкий текстиль
  • внешние размеры, см – 64x34,5х31
  • внутренние размеры, см – 60x31x23
  • размер отделения для ноутбука, см – 46х32х4
  • вес, кг – 3,75

