Manfrotto PL-PV-610 Pro Light Video Pro-V-610 рюкзак для фотоаппарата

Описание

К основному отделению возможен фронтальный доступ. Предусмотрен быстрый доступ к оборудованию сбоку и сверху. Отделение для ноутбука расположено на спинке. В передней части рюкзака размещен карман для переноски штатива. Плечевые лямки снабжены силиконовыми вставками, которые обеспечивают необходимую амортизацию. Спинка изготовлена с учетом анатомических особенностей осанки человека, поэтому длительная переноска рюкзака не доставляет неудобств. Серия Pro-Light изготовлена из новейших инновационных материалов, что делает рюкзак легким и прочным.

Технические характеристики: