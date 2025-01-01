Manfrotto PL-MTP-120 Pro Light MultiPro-120 рюкзак для фотоаппарата

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto PL-MTP-120 Pro Light MultiPro-120 – профессиональный легкий рюкзак для хранения и транспортировки цифровой зеркальной фотокамеры с установленным зум-объективом, трех дополнительных объективов, вспышки, ноутбука 15", аксессуаров и личных вещей. Стенки и внутренние перегородки для высочайшего уровня защиты оборудования от внешних воздействий изготовлены из амортизирующей пены. Модель отличается эргономичным и интуитивно понятным дизайном. Для непредсказуемой погоды в комплекте идет чехол с двумя поверхностями: черной (защищает от дождя) и серебристой (защита от УФ-излучения).
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Работай с цветом без бликов
Wansen