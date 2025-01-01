images
Manfrotto PL-MTP-120 Pro Light MultiPro-120 рюкзак для фотоаппарата

Manfrotto PL-MTP-120 Pro Light MultiPro-120 – профессиональный легкий рюкзак для хранения и транспортировки цифровой зеркальной фотокамеры с установленным зум-объективом, трех дополнительных объективов, вспышки, ноутбука 15", аксессуаров и личных вещей. Стенки и внутренние перегородки для высочайшего уровня защиты оборудования от внешних воздействий изготовлены из амортизирующей пены. Модель отличается эргономичным и интуитивно понятным дизайном. Для непредсказуемой погоды в комплекте идет чехол с двумя поверхностями: черной (защищает от дождя) и серебристой (защита от УФ-излучения). 

К основному отделению возможен фронтальный доступ. Предусмотрен быстрый доступ к оборудованию сбоку и сверху. Отделение для ноутбука расположено на спинке. В передней части рюкзака размещен карман для переноски штатива. Плечевые лямки снабжены силиконовыми вставками, которые обеспечивают необходимую амортизацию. Спинка изготовлена с учетом анатомических особенностей осанки человека, поэтому длительная переноска рюкзака не доставляет неудобств. Серия Pro-Light изготовлена из новейших инновационных материалов, что делает рюкзак легким и прочным.
 
Технические характеристики:
  • материал – влагостойкий текстиль
  • внешние размеры, см – 44х33х27
  • внутренние размеры, см – 40x29x17
  • размер отделения для ноутбука, см – 40х29х3,5
  • вес, кг – 1,87
 

Портретная спортивная фотосъемка, как ступень к профессиональной фотографии
Портретная спортивная фотосъемка, как ступень к профессиональной фотографии
Кольцевой источник света The Nuada Ring40C/60C LED Light
Кольцевой источник света The Nuada Ring40C/60C LED Light
Кольцевые светодиодные лампы. Обзор
Кольцевые светодиодные лампы. Обзор
Алекс Кернс
Алекс Кернс
