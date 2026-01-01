images
Manfrotto PL-MB-120 Pro Light Minibee-120 рюкзак для фотоаппарата

Manfrotto
Артикул: OLE-0741

Manfrotto PL-MB-120 Pro Light Minibee-120 – профессиональный легкий рюкзак для хранения и транспортировки цифровой зеркальной фотокамеры с установленным объективом, 6–8 дополнительных объективов, вспышки, ноутбука 13" и аксессуаров. Стенки и внутренние перегородки для высочайшего уровня защиты оборудования от внешних воздействий изготовлены из амортизирующей пены. Модель отличается эргономичным и интуитивно понятным дизайном. Для непредсказуемой погоды в комплекте идет чехол с двумя поверхностями: черной (защищает от дождя) и серебристой (защита от УФ-излучения).

Описание

К основному отделению возможен фронтальный доступ. Отделение для ноутбука расположено на спинке. В передней части рюкзака размещен карман для переноски штатива. Плечевые лямки снабжены силиконовыми вставками, которые обеспечивают необходимую амортизацию. Спинка изготовлена с учетом анатомических особенностей осанки человека, поэтому длительная переноска рюкзака не доставляет неудобств. Серия Pro-Light изготовлена из новейших инновационных материалов, что делает рюкзак легким и прочным.
 
Технические характеристики:
  • материал – влагостойкий текстиль
  • внешние размеры, см – 46,3х32х28
  • внутренние размеры, см – 43x28x16
  • размер отделения для ноутбука, см – 34х26х4
  • вес, кг – 2,08
 

