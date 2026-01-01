images
Manfrotto OR-BP-30GR Off Road 30 Green рюкзак для фотоаппарата

Manfrotto OR-BP-30GR Off Road 30 Green рюкзак для фотоаппарата

Manfrotto
Артикул: OLE-0724

Manfrotto OR-BP-30GR Off Road 30 Green – легкий и удобный рюкзак для хранения и переноса фототехники и туристического снаряжения. Изготовлен из влагоотталкивающей прочной ткани. Для сильных осадков предусмотрен дополнительный чехол.

Описание

Рюкзак разделен на два отделения: верхнее для личных вещей и нижнее со съемной вставкой для фототехники. В него можно разместить профессиональную HDSLR-камеру с прикрепленным 70–200 мм зум-объективом, дополнительный объектив и аксессуары.  
 
Размещение более тяжелых вещей на дне помогает сместить центр тяжести и тем самым улучшить баланс и снизить усталость. Для поддержки стабильности, структурной целостности и комфорта рюкзак имеет две регулируемые лямки из 3D-литой пены, а также мягкий регулируемый пояс. Также имеется разгрузочная лямка, снимающая давление на шею от ремня фотоаппарата. Для переноски штатива предусмотрены два варианта крепления.
 
Технические характеристики:
  • материал – влагостойкий текстиль
  • внешние размеры, см – 50х30х24
  • внутренние размеры нижнего отсека, см – 17x27x12,5
  • внутренние размеры верхнего отсека, см – 26x29x17
  • объем, л – 30
  • ремни для внешнего крепления штатива – да
  • защитный чехол от дождя – да
  • отделение для личных вещей – да
  • вес, кг – 1,9

