Manfrotto NX-BP-VGY рюкзак для фотоаппарата NX серый

Описание

Для хранения аксессуаров есть несколько легкодоступных карманов. В специальный задний карман помещается ноутбук до 15,6 дюймов. Для крепления штатива предусмотрены специальные ремни на передней части. Рюкзак изготовлен из влагостойкой ткани с надежной защитой от механических повреждений. Для комфортного ношения спинка сделана с мягкой сеткой, что обеспечивает улучшенный воздухообмен.

Технические характеристики: