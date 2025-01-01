images
Manfrotto NX-BP-VGY рюкзак для фотоаппарата NX серый

Manfrotto NX-BP-VGY рюкзак для фотоаппарата NX серый

Manfrotto
Артикул: OLE-1250

Manfrotto NX-BP-VGY – удобный городской рюкзак серии NX. Внутреннее пространство делится на два отсека. В нижний съемный вкладыш можно безопасно разместить небольшую DSLR-камеру с установленным объективом, два дополнительных объектива, вспышку и другие аксессуары. Цвет – серый. 

Описание

Для хранения аксессуаров есть несколько легкодоступных карманов. В специальный задний карман помещается ноутбук до 15,6 дюймов. Для крепления штатива предусмотрены специальные ремни на передней части. Рюкзак изготовлен из влагостойкой ткани с надежной защитой от механических повреждений. Для комфортного ношения спинка сделана с мягкой сеткой, что обеспечивает улучшенный воздухообмен.

Технические характеристики:

  • материал – текстиль
  • цвет – серый
  • внешние размеры, см – 46х31х17
  • размеры отделения для фотоаппарата, см – 17,5х27,5х12
  • размер отделения для ноутбука, см – 35х30х3
  • вес, кг – 0,90

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Видеообзор &quot;Светодиодная панель Phottix (81419) M200R RGB Light с аккумулятором и мини-штативом&quot;
Видеообзор "Светодиодная панель Phottix (81419) M200R RGB Light с аккумулятором и мини-штативом"
Elinchrom BRX 500/500 To Go zibspuldžu komplekts
Elinchrom BRX 500/500 To Go zibspuldžu komplekts
Как выбирать вспышку. Советы профессионального фотографа
Как выбирать вспышку. Советы профессионального фотографа
Секреты портретной съемки невесты. 3 совета по позированию на свадьбе
Секреты портретной съемки невесты. 3 совета по позированию на свадьбе
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера