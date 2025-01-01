Manfrotto NX-BP-VGY рюкзак для фотоаппарата NX серый

Москва
Manfrotto NX-BP-VGY – удобный городской рюкзак серии NX. Внутреннее пространство делится на два отсека. В нижний съемный вкладыш можно безопасно разместить небольшую DSLR-камеру с установленным объективом, два дополнительных объектива, вспышку и другие аксессуары. Цвет – серый.
Для хранения аксессуаров есть несколько легкодоступных карманов. В специальный задний карман помещается ноутбук до 15,6 дюймов. Для крепления штатива предусмотрены специальные ремни на передней части. Рюкзак изготовлен из влагостойкой ткани с надежной защитой от механических повреждений. Для комфортного ношения спинка сделана с мягкой сеткой, что обеспечивает улучшенный воздухообмен.
Технические характеристики:
