Manfrotto NX-BB-IBU рюкзак-слинг для фотоаппарата NX синий

Manfrotto
Manfrotto NX-BB-IBU – рюкзак-слинг для фотоаппаратов серии NX. Идеальное решение для мобильных фотографов. В съемный вкладыш можно безопасно разместить небольшую DSLR-камеру с установленным объективом и один дополнительный объектив. Для хранения аксессуаров есть несколько легкодоступных карманов. Рюкзак изготовлен из влагостойкой ткани с надежной защитой от механических повреждений. Цвет – синий.

Описание

Технические характеристики:

  • материал – текстиль
  • цвет – синий
  • внешние размеры, см – 41х17х11,5
  • размеры отделения для фотоаппарата, см – 16х14х9
  • вес, кг – 0,350

