Manfrotto NX-BB-IBU рюкзак-слинг для фотоаппарата NX синий

Manfrotto NX-BB-IBU – рюкзак-слинг для фотоаппаратов серии NX. Идеальное решение для мобильных фотографов. В съемный вкладыш можно безопасно разместить небольшую DSLR-камеру с установленным объективом и один дополнительный объектив. Для хранения аксессуаров есть несколько легкодоступных карманов. Рюкзак изготовлен из влагостойкой ткани с надежной защитой от механических повреждений. Цвет – синий.