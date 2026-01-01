images
Manfrotto MB LF-WN-BP рюкзак для фотоаппарата Windsor
Manfrotto
Артикул: NVF-6875

Manfrotto MB LF-WN-BP – многофункциональный рюкзак Windsor имеет внутренний съемный защитный кофр, вмещающий среднюю зеркальную фотокамеру с установленным объективом 70-200 мм и 2 дополнительных объектива. Верхняя часть рюкзака предназначена для личных вещей. В рюкзаке предусмотрен отдельный карман для 15" ноутбука и возможность быстрого доступа к фотокамере. В передней части рюкзака при помощи двух кожаных ремней можно надежно зафиксировать небольшой штатив. Рюкзак имеет множество дополнительных карманов на молнии для различных аксессуаров и удобные лямки с мягкими накладками которые обеспечат комфортную переноску.

Описание

Характеристики:

  • внутренняя высота, см – 39
  • внутренняя длина, см – 30
  • внутренняя ширина, см – 19
  • внешние размеры – 46х31,5х22
  • цвет – серый
  • размер отделения для фотокамеры, см – 17х25х14
  • размер отделения для ноутбука, см – 38х25х2
  • материал – синтетическая ткань/нейлон/натуральная кожа
  • соответствует стандарту ручной клади – да
  • влагостойкая ткань – да
  • вставка (анти-шок) – да
  • ремни для внешнего крепления штатива – да
  • сепараторы flexi (гибкие прокладки) – да
  • модульные разделители – да
  • cps manfrotto (система защиты камеры от удара) – да
  • отделение для личных вещей – да
  • совместимость с сумкой на колесах manfrotto – да
  • вес, г  – 1060

