Manfrotto MB LF-WN-BP рюкзак для фотоаппарата Windsor

Артикул: NVF-6875

Manfrotto MB LF-WN-BP – многофункциональный рюкзак Windsor имеет внутренний съемный защитный кофр, вмещающий среднюю зеркальную фотокамеру с установленным объективом 70-200 мм и 2 дополнительных объектива. Верхняя часть рюкзака предназначена для личных вещей. В рюкзаке предусмотрен отдельный карман для 15" ноутбука и возможность быстрого доступа к фотокамере. В передней части рюкзака при помощи двух кожаных ремней можно надежно зафиксировать небольшой штатив. Рюкзак имеет множество дополнительных карманов на молнии для различных аксессуаров и удобные лямки с мягкими накладками которые обеспечат комфортную переноску.