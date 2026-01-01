Manfrotto MB BP-D1 Drone Backpack D1 рюкзак для дронов DJI

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto MB BP-D1 Drone Backpack D1 – рюкзак специально разработан для переноски квадрокоптера DJI Phantom 3 или 4 версии с пультом и дополнительными аксессуарами. Также в нем найдется место для фотокамеры с установленным объективом, штатива (внешнее крепление) и ноутбука размером 17’. Размер отделения для квадрокоптера, см – 41х30х16, размер отделения для аксессуаров, см – 11х21х12.
Конструкция модели предлагает пользователю максимальную защиту оборудования и удобство использования. Эргономичные плечевые лямки и широкий поясной ремень обеспечит комфортную переноску, фирменный дождевой чехол защитит оборудование от сильных осадков.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Работай с цветом без бликов
Wansen