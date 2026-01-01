images
Manfrotto MB BP-D1 Drone Backpack D1 рюкзак для дронов DJI
Manfrotto MB BP-D1 Drone Backpack D1 – рюкзак специально разработан для переноски квадрокоптера DJI Phantom 3 или 4 версии с пультом и дополнительными аксессуарами. Также в нем найдется место для фотокамеры с установленным объективом, штатива (внешнее крепление) и ноутбука размером 17’. Размер отделения для квадрокоптера, см – 41х30х16, размер отделения для аксессуаров, см – 11х21х12.

Описание

Конструкция модели предлагает пользователю максимальную защиту оборудования и удобство использования. Эргономичные плечевые лямки и широкий поясной ремень обеспечит комфортную переноску, фирменный дождевой чехол защитит оборудование от сильных осадков.

Характеристики:

  • внешняя высота, см – 56
  • внешняя длина, см – 34
  • внешняя ширина, см – 23
  • внутренняя высота, см – 54
  • внутренняя длина, см – 30
  • внутренняя ширина, см – 16
  • внешняя защищенность – влагостойкость, дождевик в комплекте
  • материал и цвет – черный, синтетическая ткань/нейлон/Rip-stop
  • отсек для аксессуаров – есть
  • внешнее крепление для штативов – есть
  • возможность внутренней перепланировки – есть
  • размер отделения для ноутбука, см – 54х30х2,5
  • вес, кг – 1,9

