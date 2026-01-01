Lowepro Fastpack BP 150 AW II рюкзак черный

Нижний защищенный отдел со съемными перегородками для фотокамеры и объективов. В нижний отдел предусмотрен быстрый боковой доступ. С обратной стороны крышки расположены карманы для карты памяти.
Верхний отдел рюкзака предназначен для личный вещей. В отделе есть карманы на молнии для аккуратного размещения небольших аксессуаров.
У спинки рюкзака расположен карман для планшета и ноутбука.
В наружной части расположен карман на молнии для документов, кошелька и небольших аксессуаров.
Рюкзак закрывается на молнии и надежные защелки-фастексы. Специальная форма замков позволяет легко открыть и закрыть рюкзак, не снимая перчаток.
Предусмотрено боковое крепление штатива.
Рюкзак можно установить на чемодан на колесах.
На спинке и плечевых лямки рюкзака дышащая ткань, которая обеспечивает комфортную переноску в любую погоду. Поясной и грудной ремни надежно зафиксируют рюкзак.
Модель выполнена в классическом черном цвете из прочного на разрыв и устойчивого к механическим воздействиям водоотталкивающего нейлона. Для сильных осадков рекомендуется использовать комплектный чехол от дождя.
Технические характеристики:
- внешний размер, см - 25х23х47
- отдел для фотооборудования, см - 22,5х16х24,5
- отдел для личных вещей, см - 22х15,5х20
- отдел для планшета, см - 21х1,5х29 о
- тдел для ноутбука, см - 21,5х2,3х45
- цвет - черный
- вес, кг - 1,4