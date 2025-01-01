images
GreenBean Vertex 01 рюкзак для фототехники

GreenBean Vertex 01 рюкзак для фототехники

GreenBean
Артикул: NVF-6048

GreenBean Vertex 01 – рюкзак для фототехники, вмещает DSLR камеру, 2-3 объектива, вспышку, аксессуары.

Описание

Изготовлен из устойчивого к климатическим воздействиям нейлона с защитным вспененным наполнителем, внутренние стенки из мягкого вельвета яркого зеленого цвета, на фоне которого не затеряются даже самые мелкие предметы.

Конструкция слинга и двухзамковые молнии позволяют получить быстрый доступ к фото или видео камере, дополнительному оборудованию. Можно легко перекинуть рюкзак из-за спины на живот и откинув от себя боковую крышку, безопасно и удобно открывать нижний отсек рюкзака, а также использовать это положение как упор под локоть при съемке.

Широкая лямка распределяет нагрузку на плече и обеспечивает комфортную эксплуатацию. При необходимости лямки можно спрятать в специально предусмотренный карман и использовать рюкзак как сумку (сверху и сбоку имеются ручки для переноски). Металлические язычки молний снабжены удобными нейлоновыми петлями. «Дышащая» спинка Air Comfort изготовлена из мягкого вспененного материала и 3D сетки для улучшенной вентиляции воздуха.

В нижней части рюкзака располагается специальный карман для упора и фиксации на месте штативной ноги, сверху (на крышке рюкзака) штатив удерживается лямкой. Также снизу имеется потайной карман с чехлом, защищающим технику от дождя, пыли и песка.

Основной отсек для техники имеет перегородки на липучках, благодаря этому пространство внутри рюкзака можно настроить под необходимое оборудование. Два кармана под карты памяти и другие мелкие аксессуары располагаются на боковой крышке.

Для личных вещей и дополнительного оборудования в рюкзаке предусмотрен большой верхний отсек с двумя карманами-сетками.

Характеристики:

  • внешний материал – полиэстер
  • внутренний материал – полиэстер, вельвет
  • внешний размер, мм – 250х190х450
  • вес, кг – 0,9

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Креативная подсветка, или Что такое световая кисть
Креативная подсветка, или Что такое световая кисть
Видеография. Часть 5. Как монтировать видео
Видеография. Часть 5. Как монтировать видео
QZSD Q228 монопод с видеоголовой 160 см для средних и тяжелых камер. Обзор
QZSD Q228 монопод с видеоголовой 160 см для средних и тяжелых камер. Обзор
Как снимать лав-стори. Советы профессионального фотографа
Как снимать лав-стори. Советы профессионального фотографа
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера