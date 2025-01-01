GreenBean Military 02 рюкзак для фототехники

Описание

Рюкзак изготовлен из натуральных износостойких тканей и материалов, которые позволяют изделию "дышать" и избегать появления конденсата. Внешний материал пропитан водоотталкивающим составом, но для лучшей защиты при сильных осадках рюкзак комплектуется специальным дождевиком.

На задней стенке расположен отсек для документов и ноутбука размером до 360х250 мм (14"). В верхней части находится отсек предназначенный для хранения личных вещей, в нижней - съемный отсек для камеры, объективов и вспышки. Съемный отсек с регулируемыми поролоновыми стенками и разделителями закрепляется в рюкзаке липучками. В одном из боковых карманов можно разместить компактный штатив, для фиксации штатива сверху имеется ремень. На внешней крышке имеются два кармана для различных аксессуаров.

Анатомическая спинка с воздухообменной сеткой обеспечит максимальный комфорт. Специальный ремень с липучкой позволит закрепить рюкзак на ручке чемодана. Широкие мягкие лямки регулируются по длине и соединяются между собой грудной стяжкой.

Характеристики: