images
GreenBean Military 02 рюкзак для фототехники

GreenBean Military 02 рюкзак для фототехники

GreenBean
Артикул: NVF-6047

GreenBean Military 02 – рюкзак для фототехники, вмещает DSLR камеру, 1-2 объектива, вспышку, аксессуары, ноутбук до 14", имеет отделение для личных вещей.

Описание

Рюкзак изготовлен из натуральных износостойких тканей и материалов, которые позволяют изделию "дышать" и избегать появления конденсата. Внешний материал пропитан водоотталкивающим составом, но для лучшей защиты при сильных осадках рюкзак комплектуется специальным дождевиком.

На задней стенке расположен отсек для документов и ноутбука размером до 360х250 мм (14"). В верхней части находится отсек предназначенный для хранения личных вещей, в нижней - съемный отсек для камеры, объективов и вспышки. Съемный отсек с регулируемыми поролоновыми стенками и разделителями закрепляется в рюкзаке липучками. В одном из боковых карманов можно разместить компактный штатив, для фиксации штатива сверху имеется ремень. На внешней крышке имеются два кармана для различных аксессуаров.

Анатомическая спинка с воздухообменной сеткой обеспечит максимальный комфорт. Специальный ремень с липучкой позволит закрепить рюкзак на ручке чемодана. Широкие мягкие лямки регулируются по длине и соединяются между собой грудной стяжкой.

Характеристики:

  • внешний материал – брезент
  • внутренний материал – хлопок
  • внешний размер, мм – 350х200х400
  • вес, кг – 1,7
  • чехол защиты от дождя – в комплекте

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Grifon SFUV-4040 софтбокс для накамерной вспышки
Арт. NVF-2308
Grifon SFUV-4040 софтбокс для накамерной вспышки
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SFUV-4040 – необходимый аксессуар для накамерной вспышки, с помощью которого можно получить мягкий рассеянный свет.

Софтбокс удобный в работе, снабжается s-type кронштейном для крепления к вспышке. Размер, см – 40х40. Для удобства хранения и транспортировки комплектуется сумочкой. Вес - 0,9 кг.

4 140 ₽
В корзину

Видео

Родни Смит
Родни Смит
Композиция в портретной фотографии
Композиция в портретной фотографии
Портретная съемка дома
Портретная съемка дома
Эдвард Кертис
Эдвард Кертис
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера