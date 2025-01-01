Manfrotto NX-H-IIGY сумка-кобура для фотоаппарата NX II серая

Артикул: OLE-1255

Manfrotto NX-H-IIGY – небольшая удобная сумка-кобура серии NX II. Предназначена для хранения и транспортировки небольшой DSLR-камеры с установленным объективом и одного дополнительного объектива. Предусмотрены два боковых кармана для аксессуаров. Цвет – серый.