images
Manfrotto NX-H-IIGY сумка-кобура для фотоаппарата NX II серая

Manfrotto NX-H-IIGY сумка-кобура для фотоаппарата NX II серая

Manfrotto
Артикул: OLE-1255

Manfrotto NX-H-IIGY – небольшая удобная сумка-кобура серии NX II. Предназначена для хранения и транспортировки небольшой DSLR-камеры с установленным объективом и одного дополнительного объектива. Предусмотрены два боковых кармана для аксессуаров. Цвет – серый. 

Описание

Технические характеристики:

  • материал – текстиль
  • цвет – серый
  • внешние размеры, см – 21х18х15
  • внутренние размеры, см – 18х15,5х11
  • вес, кг – 0,265

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Что такое отраженная вспышка и как правильно ее использовать
Что такое отраженная вспышка и как правильно ее использовать
Пульт ДУ для телесуфлера Pixaero Mobus. Обзор
Пульт ДУ для телесуфлера Pixaero Mobus. Обзор
LED-панели. Что нужно знать о светодиодных осветителях. Обзор
LED-панели. Что нужно знать о светодиодных осветителях. Обзор
Видеообзор &quot;Комплект светодиодных осветителей с гигантскими возможностями Phottix (81423) Nuada S3 II LED Light Twin Kit Set&quot;
Видеообзор "Комплект светодиодных осветителей с гигантскими возможностями Phottix (81423) Nuada S3 II LED Light Twin Kit Set"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера