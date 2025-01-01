Manfrotto NX-H-IBU сумка-кобура для фотоаппарата NX I синяя

Временно нет в наличии

Manfrotto NX-H-IBU – компактная сумка-кобура серии NX I. Предназначена для хранения и транспортировки небольшой DSLR-камеры с установленным объективом. Предусмотрены два боковых кармана для аксессуаров. Цвет – синий.

