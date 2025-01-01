images
Manfrotto NX-H-IBU сумка-кобура для фотоаппарата NX I синяя

Manfrotto
Manfrotto NX-H-IBU – компактная сумка-кобура серии NX I. Предназначена для хранения и транспортировки небольшой DSLR-камеры с установленным объективом. Предусмотрены два боковых кармана для аксессуаров. Цвет – синий. 

Технические характеристики:

  • материал – текстиль
  • цвет – синий
  • внешние размеры, см –17х16х12
  • внутренние размеры, см – 15х14х8
  • вес, кг – 0,225

